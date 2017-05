Nationale Tuinweek: Leef je uit met kruiden

De Nationale Tuinweek 2017, van 10 tot en met 18 juni, heeft als thema ‘Leef je uit met kruiden’. Tuinvereniging Groei & Bloei organiseert in die week ‘groene’ activiteiten in heel Nederland. Van plantenmarkten tot workshops en van excursies tot fotowedstrijden. Deelname is voor de meeste activiteiten gratis, voor sommige wordt een kleine vergoeding gevraagd. De tuinweek wordt afgesloten met het Open Tuinenweekend waarin meer dan 1.000 particuliere tuinen opengesteld worden voor publiek.

Tegel eruit, (kruiden)plant erin

Met de Nationale Tuinweek komt tuinvereniging Groei & Bloei in actie tegen ‘versteende tuinen’. Met meer planten (en minder tegels) in de tuin lever je een positieve bijdrage aan een groenere leefomgeving, de waterhuishouding en biodiversiteit. Veelzijdige kruiden als munt, tijm, anijs, salie, rozemarijn en dille zijn ideale planten. Je kunt er niet alleen van oogsten en genieten, maar afhankelijk van de soort hebben de smaakmakers ook sierwaarde door hun compacte groeivorm en fraaie bloemen die vlinders en bijen aantrekken. Daarnaast ruiken de planten vaak lekker en je hebt er geen omkijken naar.

Gratis kruidenplanten

Samen met Intratuin organiseert Groei & Bloei de landelijke inwisselactie ‘Tegel eruit, plant erin’. Iedereen die op zaterdag 10 juni (tussen 10.00 en 15.00 uur) een tegel uit eigen tuin inlevert bij een Intratuinvestiging ontvangt twee gratis kruidenplanten.



Open Tuinenweekend

Op 17 en 18 juni is het Open Tuinenweekend. Ruim 1.000 Groei & Bloei-leden openen hun tuinhekken voor iedereen. Zo ontdek je de mooiste particuliere tuinen van Nederland. In veel regio’s is er zelfs een speciaal routeboekje beschikbaar. Kijk voor een overzicht van alle open tuinen op www.groei.nl/tuinweek. Hier vind je ook meer informatie en een overzicht van alle activiteiten.