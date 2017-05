Nauwere samenwerking op en om terrein Paasheuvelgroep Vierhouten

Verschillende betrokken partijen ondertekenen mediation overeenkomst

Op maandag 22 mei jl. hebben Paasheuvelgroep Vierhouten, gemeente Nunspeet, Gelderse Natuur en Milieufederatie mede namens Stichting Veluwe Bijzonder, Dorpsgemeenschap Vierhouten waaronder Bewonerscomité Vierhouten en een aantal betrokken omwonenden tijdens een besloten ceremonie een mediation overeenkomst getekend. De mediation overeenkomst is het resultaat van negen maanden goed overleg tussen de betrokken partijen. De ondertekening markeert een bijzonder moment waarbij het startsein wordt gegeven voor een nauwere samenwerking tussen alle partijen. Voor Paasheuvelgroep Vierhouten is dit ook een belangrijke stap naar het bouwen van nieuwe groepsaccommodaties waarbij rekening wordt gehouden met omwonenden én omringende natuur. De ceremonie vond plaats op een van de groepskampeervelden van Paasheuvelgroep Vierhouten. Na speeches werd symbolisch een wilde kersenboom geplant die symbool staat voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst. Daaropvolgend ondertekenden alle betrokken partijen de mediation overeenkomst. Kijk op de website voor informatie.