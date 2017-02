Dé gids voor cultuurliefhebbers

Nederland telt ruim 1000 musea, kastelen, oudheidskamers, dierentuinen en hortussen. Of je nou geïnteresseerd bent in kunst, natuur, archeologie of speelgoed, deze gids biedt originele ideeën voor een dagje uit voor elke leeftijdsgroep. Deze geheel geactualiseerde gids geeft een overzicht van alle musea in Nederland en is daarmee dé gids voor cultuurliefhebbers. De bekendste musea komen aan bod, zoals het Kröller-Müller, het Spoorwegmuseum en NEMO, maar ook het Visserijmuseum Zoutkamp en het Jukebox Museum zijn het bezoeken waard. Per museum vind je praktische informatie, waaronder een korte omschrijving van de vaste collectie, adres, openingstijden, voorzieningen, website en bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Met registers op trefwoord, museum en plaatsnaam vind je een museum in deze gids sneller dan op het internet!

Nederland Museumland

In samenwerking met de Nederlandse Museumvereniging

ISBN: 9789021564463

Prijs: €19,99

Kosmos Uitgevers.