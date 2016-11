Het Nederlands IJsbeelden festival komt naar Amsterdam

Het Nederlands IJsbeelden Festival pakt dit jaar mooier en grootser uit dan ooit. Van zaterdag 10 december 2016 tot en met zondag 5 februari 2017 strijkt de adembenemende wereld van kraakhelder ijs en glinsterende sneeuw neer op de Arena Boulevard in Amsterdam.

Music Inspires

Het thema van de zesde editie van het Nederlands IJsbeelden Festival is: ‘Music Inspires’. Of je nu houdt van klassiek of modern, Hollandse hits of wereldmuziek, oude discokrakers of de nieuwste techno… het komt allemaal aan bod tijdens de zesde editie van het Nederlands IJsbeelden Festival. Van Mozart, Elvis en Prince tot en met Reggae, Musicals en enorme muziekinstrumenten van ijs.

Meer dan 100 ijsbeelden

De 42 beste ijskunstenaars uit de hele wereld, afkomstig uit 16 verschillende landen, komen naar Amsterdam waar ze in een 1.500 m² grote vrieshal betoverende themawerelden creëren en meer dan 100 ijssculpturen tot wel 6 meter hoog. Gemaakt van 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw. Daarnaast is er een gezellig horecaplein met winterse hapjes en drankjes. Er worden meer dan 200.000 binnen- en buitenlandse bezoekers verwacht. Klik hier voor informatie en toegangskaarten.