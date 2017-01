Nederlands IJsbeelden Festival verlengd t/m 5 maart

Het grootste ijssculpturen festival van Europa is nog te bezoeken tot en met de voorjaarsvakantie. De vele tienduizenden bezoekers die u reeds voorgingen door de 1.500 m² grote vrieshal hebben kunnen genieten van de meest bijzondere ijs- en sneeuwsculpturen. De ijsbeelden zijn ware kunstwerken en zijn ter plaatse gemaakt door 42 carvers (ijskunstenaars) uit 16 verschillende landen.

Een unieke expositie voor de hele familie! Meer dan 100 ijssculpturen zijn te bewonderen in een grote hal direct naast de Amsterdam ArenA. 26 betoverende werelden met als thema: Music Inspires. En dat alles bestaande uit 275.000 kilo kraakhelder ijs en 275.000 kilo glinsterende sneeuw. Om de ijssculpturen in optimale conditie te houden wordt de temperatuur van de expositiehal op min 8-10 graden Celsius gehouden! En tja, dat voelt behoorlijk koud. Zorg er dus voor dat u warm gekleed het evenement bezoekt; met inbegrip van handschoenen. Eenmaal in de vrieskou zult u ons dankbaar zijn voor deze tip. Het ijs, het sneeuwlandschap, de vriestemperatuur, de lichten, de muziek en de effecten nemen mee naar een andere wereld. U zult onder de indruk zijn van de ijssculpturen en verrast zijn van alle details die u ziet. De verhalen die worden uitgebeeld in combinatie met de mystieke en mysterieuze sfeer van ijs wordt op het festival wordt uitgeademd. Kirsten den Hertog (Marketing Manager): “We hebben gemerkt dat bezoekers ook vaak lekker nagenieten van al het moois wat men gezien heeft. Gewoon even bijkletsen op ons horecaterras met een heerlijke erwtensoep of een warme apfelstrudel met chocomel maken het winterse gevoel compleet. Daarnaast is een bezoek aan het Nederlands IJsbeelden Festival perfect te combineren met een bezoek aan Amsterdam, binnen 14 minuten bent u met trein of tram in hartje centrum. ” Via de kortingsvoucher of kortingscode op www.ijsbeelden.nl/actie profiteert u van een bijzonder aanbod namelijk 50% korting. Het Nederlands IJsbeelden Festival is tot en met 5 maart dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Met uitzondering van maandag 6 en maandag 13 februari.

Klik hier voor meer in formatie.