Op zaterdag 10 december ging het Nederlands IJsbeelden Festival op de Arena Boulevard in Amsterdam van start. Het evenement, dat de afgelopen 5 jaar plaatsvond in Zwolle, mocht meteen het eerste weekend al duizenden bezoekers ontvangen. En die beleefden een wonderlijke winterwereld om bij weg te dromen

Music Inspires

Het thema van de zesde editie van het Nederlands IJsbeelden Festival is ‘Music Inspires’. De 42 beste ijskunstenaars uit de hele wereld, afkomstig uit 16 verschillende landen, waren de afgelopen maand druk bezig in de 1.500 m² grote vrieshal waar ze betoverende themawerelden creëerden en meer dan 100 ijssculpturen tot wel 6 meter hoog. Van Mozart, Elvis en Prince tot en met Reggae, Musicals en enorme muziekinstrumenten van ijs.

Winters dagje uit

Het Nederlands IJsbeelden Festival is goed te combineren met een winters dagje uit voor het hele gezin tijdens de kerstvakantie. De locatie is makkelijk te bereiken en op de Arena Boulevard is nog veel meer te beleven. Daarnaast is er bij het festival een overdekt horecaplein met winterse hapjes en drankjes, waar ook voor kinderen van alles te beleven is. Gamen, films kijken of lekker languit hangen in zitzakken: een bezoek aan het Nederlands IJsbeelden Festival zullen ze niet snel vergeten! Klik hier voor meer informatie.