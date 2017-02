NeuroGen’ naam van nieuwe Virtual Reality attractie

In sneltreinvaart een andere taal leren, examens halen met twee vingers in je neus. Het wordt allemaal werkelijkheid na een behandeling in NeuroGen, de nieuwe VR-attractie van Walibi Holland. Afgelopen najaar werd ‘The Clinic’ geopend, een Halloween Experience waarbij je grootste angst werkelijkheid werd. Aan The Clinic wordt nu een nieuwe vleugel gebouwd. De behandelmethode die in deze vleugel in de praktijk wordt gebracht komt uit Amerika. De eerste reviews zijn dan ook Amerikaans. In een recent verschenen filmpje op de social media kanalen van Walibi Holland hoor je Amerikaanse jongeren aangeven dat ze door NeuroGen ongekend beter presteren.

Neurogenesis

Meer informatie over wat voor behandeling je precies ondergaat in de attractie is al deels af te leiden uit de naam. NeuroGen is namelijk een afkorting van het woord neurogenesis, wat verwijst naar de groei en ontwikkeling van neuronen. Wat de VR ervaring precies met je doet wordt binnenkort bekend gemaakt. Walibi Holland is van 14 april tot en met 29 oktober geopend. Blijf op de hoogte via de social media kanalen van Walibi Holland. Op Snapchat en Instagram live kun je al enige weken bouwupdates van de nieuwe attractie volgen. Tijdens het hoogseizoen zijn er diverse evenementen en is Walibi Holland op bepaalde data tot 23:00 uur open. Check hiervoor de website.