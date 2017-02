NHTV-studenten doen uitgebreid onderzoek voor Europa-Park

In september 2016 kregen zestien studenten van NHTV uit Breda een drietal opdrachten van Europa-Park. Afgelopen week presenteerden zij hun bevindingen aan het management van Duitslands grootste attractiepark. Een eerder minor-project van NHTV-studenten werd ook daadwerkelijk uitgevoerd: het poffertjesrestaurant in het Nederlandse themagebied. Europa-Park werkt met verschillende opleidingsinstellingen samen. Sinds een zevental jaren is er ook een goede band met NHTV Breda, met name met de studierichting Attractions and Theme Parks Management. Dit is een driejarige studierichting en als internationale opleidingsvariant uniek in de wereld. In het laatste jaar volgen de ATPM-studenten de minor Storytelling & Consumer Behavior waarbij de focus ligt op het gedrag, wensen en behoeften van de consumenten. Europa-Park gaf in dat kader de studenten opdracht om ideeën te ontwikkelen voor een nieuw themagebied, een loyaliteitsprogramma en communicatiemiddelen voor de Nederlandse markt. Het management van Europa-Park was aangenaam verrast met de resultaten. Jakob Wahl, executive manager Special Projects en tevens woordvoerder, spreekt van een hoog niveau: “Er is veel werk verzet. Het onderzoek is grondig gedaan, voor een bepaald onderwerp zijn zelfs meer dan 10.000 mensen ondervraagd. De gepresenteerde ideeën zijn innovatief en interessant genoeg om intern nog eens te bekijken. Grote kans dat de studenten hun ideeën of delen ervan terugzien in het park”. Klaus Hoven, lecturer van de ATPM-studierichting, was ook zeer te spreken over de eindpresentaties: “De opdrachten waren pittig maar de studenten hebben zich er geweldig in vastgebeten. Chapeau! Het is geweldig om te zien dat het werk van de studenten gewaardeerd en ook serieus geëvalueerd wordt door de professionals van Europa-Park. Dat zij ook de komende studiejaren met ons willen samenwerken zegt genoeg.” In mei 2016 opende Europa-Park een poffertjesrestaurant. Studenten van een eerdere ATPM-lichting hebben hiervoor de eerste ideeën geleverd. Het was voor het eerst dat een opdracht ook in het park gerealiseerd werd. Het Molencafé valt bij de bezoekers goed in de smaak en zorgt ook voor meer bezoekers in het Nederlandse themagebied van het park. Europa-Park start dit jaar een nieuw studenten-project. Hiervoor worden eveneens studenten van diverse opleidingen uit Nederland en België uitgenodigd. In het ‘European Summer Programme’ krijgen zij de mogelijkheid om werkervaring op te doen in een van de top-attractieparken ter wereld. De directie wil met medewerkers uit verschillende landen het Europese karakter van het park verder uitdragen. Ook buiten werktijd zijn er verschillende activiteiten gepland voor een uitwisseling met collega’s uit andere Europese landen. Hieraan kunnen studenten van 18 jaar en ouder uit heel Europa deelnemen. Men verbindt zich voor minimaal 3 maanden aan het programma waarin men maximaal 4 dagen per week in het park werkt. Een goede kennis van de Engelse en/of Duitse taal op niveau B1/B2 is noodzakelijk. Werkervaring kan opgedaan worden bij de afdelingen: operations, food&beverages en merchandising&sales. Het programma loopt in de periode van 1 april tot en met 5 november 2017. Naast een salaris, gratis onderkomen met andere deelnemers en gratis lunches, organiseert Europa-Park ook uitstapjes en evenementen om de collega’s uit andere landen beter te leren kennen. Als medewerker krijg je eveneens korting voor bepaalde evenementen en kun je deelnemen aan taalcursussen.

Klik hier voor informatie.