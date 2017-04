Nieuw bestuur Stichting ElemenTree

Stichting ElemenTree, die zich inzet om het natuurbewustzijn van kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving te stimuleren, heeft sinds begin april een nieuw bestuur.

Het bestaat uit voorzitter Annemiek van Loon, vicevoorzitter Jolanda Maas en penningmeester Jan van Velde. Met het aantreden van een nieuw bestuur en de aanstelling van Foeke Zeilstra als directeur, maakt ‘ElemenTree 2.0’ een nieuwe start.

Wie zijn de nieuwe bestuursleden?

Annemiek van Loon heeft als docent haar liefde voor de natuur jarenlang overgebracht op de studenten van Hogeschool VanHall-Larenstein en de Aeres Hogeschool. Ze is adviseur, coach, examinator en docent ‘European Treetechnician’ en adviseur van de Bomenstichting. Ze heeft veel artikelen, brochures en adviezen op haar naam. Ze is medeauteur van het recent verschenen boek ‘Leve(n)de Schoolpleinen’.

Dr. Jolanda Maas is senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Ze doet al meer dan 12 jaar onderzoek naar het belang van natuur voor de gezondheid van een verscheidenheid aan doelgroepen: kinderen, studenten, ziekenhuispatiënten, mantelzorgers en chronisch zieken. Ze is een toonaangevende onderzoeker in dit veld. Haar wetenschappelijke artikelen en rapporten behoren nationaal en internationaal tot de meest geciteerde publicaties van dit snel groeiende vakgebied.

Jan van Velde is recent gepensioneerd als medisch specialist. Hij werkte in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Hij is voormalig lid van de Centrale Medisch Pharmaceutische Commissie (CMPC) van de Ziekenfondsraad en heeft zich vele jaren ingespannen voor de nascholing van huisartsen.

Directeur Foeke Zeilstra van de stichting ElemenTree: ‘We willen het vele goede werk dat Elementree in de afgelopen jaren heeft verricht, graag voortzetten. Met het aantreden van dit bestuur is een flinke stap gezet voor het realiseren van ‘ElemenTree 2.0’. Kern van onze ambitie blijft educatie, het vergroten van het natuurbewustzijn en het kinderen in de gevoelige leeftijd zélf laten kennismaken met de natuur. Maar we willen ook projecten realiseren die verder gaan dan het oorspronkelijke werkgebied van de stichting. Naast de educatieve, willen we de sociale component meer aandacht geven. Eén van de eerste projecten van ElemenTree nieuwe stijl is het realiseren van Groene Dagbesteding voor kinderen in het Asielzoekerscentrum in Katwijk’.

Foeke Zeilstra’s achtergrond ligt in het communicatievakgebied. Hij was medeoprichter en ruim 15 jaar lang directeur van Pauw Sanders Zeilstra van Spaendonck, tot 2011 het grootste Public Affairs- en Communicatie adviesbureau van Nederland. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijk werk gedaan voor culturele en ‘groene’ organisaties. Hij was o.m. betrokken bij de herintroductie van de visotter in de Nederlandse natuur en is sinds de jaren ’80 actief in de landelijke en Haagse Vogelbescherming. Vanaf september 2016 is hij directeur van de stichting ElemenTree.

Klik hier voor meer informatie.

Foto: V.l.n.r. Foeke Zeilstra, Annemiek van Loon, Jolanda Maas en Jan van Velde.