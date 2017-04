Nieuw in Europa: luxe kamperen voor trouwe viervoeters

Natuurlijk gunt vrijwel iedere hondenbezitter zijn trouwe viervoeter nét zo’n glamping vakantie als voor zichzelf. Maar juist die buitenlandse vakantie is vaak een probleem. Want wat doe je met je Pluto, Snoopy, Fikkie of Boris? Naar de opvang? Of toch meenemen naar de camping? Maar is de hond daar dan welkom? En voelt hij zich op zijn gemak? Speciaal voor hondenbezitters die houden van luxe kamperen presenteren Vacanceselect en zusterbedrijf Selectcamp, als enigen in Europa, de Cottage Exclusive Dog. Een luxe onderkomen voor gezin én hond. ‘Deze cottage is de meest diervriendelijke verblijfsvorm op de camping voor Labradors, Bobtails, Retrievers of wat voor ras dan ook. Ook bastaards, keffertjes en andere ‘vuilnisbakken’ soortgenootjes zullen kwispelstaarten bij het vooruitzicht. In het ontwerp van de nieuwe accommodatie is aan alles gedacht om gezin én hond een heerlijke vakantie te bezorgen. De Cottage Exclusive Dog biedt een apart en overdekt buitenverblijf voor de viervoeter. Wordt het hondenweer, dan loopt uw lievelingsdier via het houten terras, zo zijn eigen kamer in.

Deze zomer vele introducties (glamping)accommodaties

In dit nog korte vakantiejaar introduceerde Vacanceselect al vele nieuwe glampingaccommodaties. De luxe kampeerder heeft deze zomer daardoor nu ook de beschikking over de Airdreamer, een twee verdiepingen tellende accommodatie, die cottage en tent verenigt en de Safaritent Deluxe, mét afwasmachine en airconditioning. Directeur en eigenaar van Vacanceselect, Loek van de Loo: “Elk seizoen neemt het aantal glampinggasten sterk toe, dat op zoek gaat naar een luxe en comfortabel verblijf op de camping. Glamping is dè grote kampeertrend voor komende jaren. Nieuwe doelgroepen en, daaraan gekoppeld, nieuwe kampeerproducten ontstaan razendsnel. Juist deze producten moeten veel groen en ruimte bieden, tegelijkertijd moeten ze een individueel ‘wow-gevoel’ teweeg brengen. Daarop anticiperen we. Onze nieuwe reeks van glampingaccommodaties van dit jaar beantwoordt nu al aan deze eisen van morgen.“ Klik hier voor informatie.

Fotobijschrift: Nieuw in Europa: glamping voor honden. In en rondom de Cottage Exclusive Dog kunnen de trouwe viervoeter en zijn baasje tegelijkertijd genieten van een luxe kampeervakantie.