Nieuw gras op Amerikaans ereveld Margraten

Op een van de grootste militaire begraafplaatsen ter wereld, het Amerikaanse ereveld Margraten, worden de allerhoogste eisen gesteld aan het gras. De hagelwitte kruizen en het blinkende groene gras geven deze belangrijke gedenkplaats een zeer statig aanzien. Onlangs werd daarom een grasstrook vernieuwd met 7.800 m2 graszoden.

Een team van 18 mensen, waarvan 12 hoveniers, is dagelijks in touw om het 26,5 hectare grote terrein in topconditie te houden. Zodra het gras niet meer aan hun hoge eisen voldoet, wordt het indien nodig vernieuwd. “Het oude gras bevatte hier geen veldbeemdgras en was gevoelig voor slechte grassen en ziekte. Deze grasstrook staat tijdens ceremonies vol met stoelen, dus hadden we niet voldoende tijd voor herinzaai. Daarom hebben we nu gebruikgemaakt van graszoden”, licht Ruud Mingels van de begraafplaats toe.

Topkwaliteit zoden

Op de Nationale Gazon Demodag maakte het team kennis met Kuypers Graszoden. Dit bedrijf produceert hoogwaardige graszoden met als uitgangsmateriaal altijd het graszodenmengsel van Advanta. “Voor ons is het de eerste keer dat we grootschalig zoden toepassen. De komende jaren gaan we gefaseerd nog 6 hectare gras tussen de kruizen vernieuwen.” Klik hier voor informatie.