Nieuw in Drievliet

Familiepark Drievliet in Den Haag presenteert een nieuwe film in haar CineMagic theater. Knights Quest 5D neemt je mee naar een kasteel uit de Middel Eeuwen in een ver gelegen koninkrijk. De ridders Bodkin en Oric gaan op zoek naar de sleutel van het kasteel om zo de gevangen prinses te bevrijden en haar hart te veroveren. De rivaliserende ridders moeten vele bizarre en spectaculaire wegen bewandelen om de sleutel te bemachtigen. Zet de special bril op en beleef dit spannende avontuur op de dynamische stoel met vele speciale effecten. In het themagebied Tijdreizigers, waar afgelopen zomer de attracties Chute en Tijdmachine geopend zijn, is voor dit seizoen de botsautobaan Grand Prix voorzien van nieuwe decoratie en auto’s. De capaciteit van de horeca in Drievliet is uitgebreid en het aantal toiletten op het park is verdubbeld. Om de bereikbaarheid van Den Haag te verbeteren wordt er momenteel gebouwd aan de Rotterdamsebaan tussen verkeersknooppunt Ypenburg en de Centrumring van Den Haag. Deze baan komt op ca. 150 meter afstand van de entree van Drievliet te liggen. Zodra deze werkzaamheden afgerond zijn zal er een nieuw parkeerterrein voor Drievliet gebouwd worden aan de overzijde van de Rotterdamsebaan. Bezoekers komen dan via een brug bij de entree van Drievliet. Op het huidige parkeerterrein kan Drievliet dan haar indoor themapark realiseren. Drievliet verwacht de bouw van de hal in 2019 te kunnen starten.

Geopend

Familiepark Drievliet opent het weekeind van 1 en 2 april a.s. weer de poorten voor het publiek. Daarna het weekeind van 8 en 9 april, 14 t/m 17 april en vanaf 22 april dagelijks. Op 1e en 2e paasdag presenteert Drievliet de humoristische goochelshow ‘Piraat word je zo Sjow’ in het Parktheater. Klik hier voor informatie.