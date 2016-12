Nieuw kampeerprogramma ‘Camping Onder De Zon’

RTL4 en Vacansoleil Camping Holidays komen vanaf 19 december 2016 met een gloednieuw kampeerprogramma: ‘Camping Onder De Zon’. Sander Janson presenteert het programma waarin hij in totaal 25 topcampings van Vacansoleil bezocht. ‘Camping Onder De Zon is vanaf 19 december iedere werkdag om 20.10 uur te zien bij RTL4. Vanaf 2 januari 2017 is ‘Camping Onder De Zon’ iedere werkdag om 18.10 én 19.20 uur te zien bij RTL4.

In ‘Camping Onder De Zon’ reist Sander Janson heel Europa door om de mooiste kampeerbestemmingen te ontdekken. Van de populaire plekken in Frankrijk en Spanje, tot de verborgen pareltjes in Kroatië, Oostenrijk en Luxemburg. Sander laat in één minuut alle hoogtepunten van de omgeving en van de camping zien. Sander Janson: “Het was fantastisch om weer door Europa te reizen. Ik heb prachtige vakantiebestemmingen bezocht en het voelt geweldig om dit te delen met de rest van Nederland. Ander concept, zelfde gevoel, heerlijk.” Vacansoleil is bijzonder trots op het nieuwe kampeerprogramma. John Gerards, Country Manager van Vacansoleil Nederland: “Samen met RTL concepts hebben we dit nieuwe format vormgegeven en we zijn verheugd dat we maar liefst 25 van de topcampings uit ons aanbod in het programma kunnen laten zien. Het programma geeft een goed beeld van wat de campings en de regio’s te bieden hebben. We hopen op deze manier zoveel mogelijk mensen, zowel via televisie als online, te inspireren voor hun vakantie.”

'Camping Onder De Zon' is vanaf 2 januari 2017 iedere werkdag om 18.10 én 19.20 uur te zien bij RTL4.

beeld: Vacansoleil.