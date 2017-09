Nieuw op Horecava: ‘The Dobla Pastry Battle’ edition NL 2018

Inschrijving voor deelname wedstrijd tot 15 september

‘The Dobla Pastry Battle’ vindt over de hele wereld plaats. Na de editie in Dubai volgt deze battle nu voor het eerst in Amsterdam, tijdens de aankomende Horecava op donderdag 11 januari, in samenwerking met het Gastronomisch Gilde. Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle chefs en patissiers die passie, affiniteit en de juiste skills hebben om 3 rondes patisserie gevechten te overleven. De Horecava, vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, wordt gehouden van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 in RAI Amsterdam. Deelnemende teams, bestaande uit een leermeester of leraar en een leerling strijden in 3 rondes om de titel ‘The Dobla Pastry Battle Champion NL 2018’. De kampioens-belt en een hoofdprijs van € 2.500,- cash lonken naar de winnaars. De rondes bestaan uit het maken van een dessert taart en friandises, en de mysterieuze black box opdracht. De competitie vindt plaats in de wedstrijdkeukens van het Gastronomisch Gilde op de Horecava en kan gevolgd worden door publiek en via live feeds op onder andere Facebook.

Inschrijven

Er zijn slechts 8 wedstrijdplaatsen. Inschrijven voor ‘The Dobla Pastry Battle’ edition NL 2018 kan via het secretariaat van het Gastronomisch Gilde: info@gastronomischgilde.nl. Aanmelden kan tot 15 september 2017.

Organisatie

‘The Dobla Pastry Battle’ wordt door Dobla in diverse landen georganiseerd, de Nederlandse editie in samenwerking met het Gastronomisch Gilde. Dobla in Alkmaar staat garant voor top-patisserie; niet alleen bonbons en taarten, maar ook honderden andere chocoladeproducten in allerlei vormen, maten en smaken. Het Gastronomisch Gilde is dé vakvereniging voor professionals in de Gastronomie met zo’n 3.000 leden. Zie voor meer informatie resp. www.dobla.com en http://www.gastronomischgilde.nl/.

Horecava 2018

De wedstrijd wordt gehouden tijdens de jaarlijkse Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie. De beurs vindt plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 in RAI Amsterdam en is geopend van 10.00 – 18.00 uur. Meer informatie over de Horecava is te vinden op www.horecava.nl.