Nieuw op Texel in 2017

Een van de dingen die Texel zo inspirerend maken, is de open, initiatiefrijke houding van de bewoners. Daardoor is op dit eiland met zijn rijke natuur en cultuur steeds weer iets nieuws te beleven. We geven alvast een voorproefje van wat u in 2017 kunt verwachten.

Opening Schapenmuseum

Rond 1 april 2017 vindt de officiële opening plaats van het Schapenmuseum. Het is gevestigd in een authentieke Texelse schapenboet op het terrein van kaasboerderij Wezenspyk. In het museum vindt u alle informatie over het wereldberoemde schapenras de ‘Texelaar’. Er is onder andere een film te zien over het leven van het Texelse schaap in alle seizoenen, met commentaar van een echte Texelse schapenboer. De toegang is gratis. Het museum ligt aan de bewegwijzerde Landschapsroute over het boerenerf, waarbij allerlei leuke wetenswaardigheden worden vermeld. Pre-Sail op de

Reede van Texel

Texel is de plek waar veel historische zeilschepen verzamelen voordat Sail Den Helder 2017 begint. De dijk bij Oudeschild biedt dan weer een uitzicht zoals in de 17e eeuw, toen de Reede van Texel het Schiphol van de Nederlanden was. Tijdens Pre-Sail op 21 juni zijn er tal van activiteiten op en om de haven van Oudeschild. Zo is het mogelijk om een boottrip langs de tallships te maken, er zijn gratis concerten van bekende artiesten en een prominente spreker houdt in het Zeemanskerkje de jaarlijkse Rede van Texel over een onderwerp dat voor alle Nederlanders van belang is.

Jubileumeditie Ronde om Texel

De Ronde om Texel, de grootste catamaran-zeilwedstrijd ter wereld, bestaat in 2017 40 jaar en viert dat met een jubileumeditie: de Ronde om Texel Zeil- en Surfweken. Tijdens de jubileumeditie van de Ronde om Texel op 10 juni doen er nog meer zeilers mee dan afgelopen jaren, naar schatting 400. De internationale zeiltop komt in actie bij dit spektakel. Nieuw zijn het Wereldkampioenschap Catamaranzeilen dat van 3 tot en met 6 juni wordt gevaren en het WK Windsurfen van 12 tot en met 17 juni. Van 7 tot en met 9 juni vindt het Texel Dutch Open catamaranzeilen plaats.

Nieuwe producten van het eiland

Op culinair gebied heeft Texel veel te bieden. Eerlijk voedsel, op het eiland zelf ambachtelijk geproduceerd, zoals lamsvlees en asperges van topkwaliteit, superverse oesters, bekroond bier en schapenkaas, aardbeien en zilte groenten. Nieuw is de Texelse wodka die Stokerij Texel maakt van op het eiland geteelde aardappelen. Wilt u alvast een voorproefje van de vele Texelse heerlijkheden? Dan kunt u dit jaar op diverse grote evenementen en festivals in het land terecht bij de airstreamcaravan van Texel on Wheels.

