Nieuw watersport-centrum op DroomPark Bad Hoophuizen

Op zaterdag 6 mei opent watersportcentrum Windy Waters de deuren van haar volledig nieuwe pand op DroomPark Bad Hoophuizen in Hulshorst. Het nieuwe pand bij het strand is maar liefst driemaal zo groot als de oude behuizing en heeft nu ook een shop met watersport- en lifestylekleding en producten. Daarnaast zijn er nu ook kleed- en doucheruimtes voor de cursisten van de lessen en clinics die Windy Waters verzorgt. Om de opening te vieren zijn er vanaf 10.00 uur de hele dag door gratis toegankelijke activiteiten en zorgt de live reggae DJ ‘Crucial Sounds’ vanaf 14.00 uur voor een extra feestelijke sfeer.

Powered by Passion

Windy Waters wordt gerund door Willem Kieboom en Joëlle Rambach. Zij verzorgen ook de watersportlessen en clinics die bij het watersportcentrum te volgen zijn zoals windsurfen, catamaran zeilen en stand up paddling. Ook zijn er Lifestyle-activiteiten te volgen zoals longboard clinics, graffiti workshops en survival skills. Daarnaast kun je bij Windy Waters ook meedoen aan het Wellfit-programma. Dit zijn sportclinics waaronder spinning, aquafit, yoga, boksfit en bootcamps. Mede-eigenaresse Joëlle: ‘Onze slogan is Powered by Passion. Bij ons volg je niet gewoon wat lessen, maar wat wij bieden is een complete lifestyle!’ ‘Met ons mooie nieuwe pand kunnen we nóg meer bieden op dit vlak aan sportieve lifestylekleding en watersportmateriaal,’ vult haar partner en mede-eigenaar Willem Kieboom enthousiast aan. Alle activiteiten van Windy Waters zijn te volgen door zowel gasten van het park Bad Hoophuizen als mensen van buiten het park. Iedereen is het hele weekend, en daarna ook natuurlijk, van harte welkom om het nieuwe pand te bewonderen en deel te nemen aan de activiteiten.

Programma:

10.00 – 11.00 uur Bootcamp op het strand

12.00 – 13.00 uur Level 0 Windsurfen

13.00 – 15.00 uur Catamaran Clinic

16.00 – 17.00 uur Meet & Greet with Windy Waters-instructeur ‘Henk’

17.00 – 18.00 uur Spinning

19.00 – 20.00 uur Longboard clinic

Proef- en Ervaardagen Water Fun

Tijdens het weekend van 6 en 7 mei zijn er de Proef- en Ervaardagen op DroomPark Bad Hoophuizen met als thema Water Fun. Behalve bij Windy Waters is er nog veel meer te beleven voor jong en oud dit weekend op en bij het strand van Bad Hoophuizen, Varelseweg 211, Hulshorst. Klik hier voor informatie.