Nieuw: Wavegarden de Eemhof

Surfend Nederland kan binnenkort dagelijks genieten van perfecte kunstmatig aangestuurde golven in Wavegarden de Eemhof. Een wavegarden is een ondiepe pool ter grootte van een voetbalveld waarin kunstmatige golven worden geproduceerd door een revolutionaire golven-machine. Ideaal voor de fanatieke golfsurfer die óók wil surfen als de Noordzee plat is! De eerste reacties van de Nederlandse surfgemeenschap zijn ongelooflijk enthousiast en de aanmeldingen op via www.wewantwaves.nl stromen binnen.

De golven van deze wereldklasse surfspot zijn in hoogte, kracht en snelheid aan te passen. Zo zijn de golven geschikt voor ‘die hard surfers’, maar ook voor minder ervaren surfers. Ook beginners en kinderen kunnen er veilig op leren surfen.

Wavegarden de Eemhof

Na ruim twee jaar onderzoek, heel veel praten, plannen en lobbyen, zijn de voorbereidingswerkzaamheden in volle gang. We hebben de juiste partners, de steun van de omliggende gemeenten en gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. En de leverancier Wavegarden S.L. is enorm enthousiast over onze locatie. Kortom: als alles volgens plan verloopt, kunnen we binnenkort dagelijks genieten van recreatief én professioneel surfen op de perfecte golven van Wavegarden de Eemhof. Naast Center Parcs de Eemhof ligt Marina de Eemhof. Op het naastgelegen Eemmeer kun je bij Eemhof Watersport & Beachclub leren wakeboarden, wakesurfen, waterskiën, flyboarden, zeilen, suppen en windsurfen. En binnenkort kunnen surfers hun hart ophalen in de wavegarden.