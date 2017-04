Nieuwe attractie Het DrakenNest in Avonturenpark Hellendoorn

Vandaag (12 april jl.) is op strijdlustige wijze de nieuwe attractie Het DrakenNest geopend in Avonturenpark Hellendoorn. Kinderen van Stichting het Vergeten Kind durfden het aan om als eerste plaats te nemen in deze spannende attractie. Na het gezamenlijk aftellen en gevaarlijk ogende vuurexplosies begon Het DrakenNest heen en weer te wiegen en te draaien. De kinderen gierden het uit en genoten zichtbaar. Vanaf aanstaande zaterdag is de attractie voor alle bezoekers die het aandurven geopend!

De attractie

Het DrakenNest is een primeur voor Nederland omdat deze ‘Mega Disk’O’ attractie nog niet in Nederland te vinden is. De attractie omschrijft zich als een ronddraaiende, heen en weer bewegende schijf waarin bezoekers kunnen plaatsnemen. De attractie is prachtig vormgegeven, waardoor bezoekers het gevoel hebben in een ridderverhaal te zijn beland.

Samenwerking Stichting Het Vergeten Kind

De opening van Het DrakenNest betekent ook de start van een mooie samenwerking tussen Avonturenpark Hellendoorn en Stichting Het Vergeten Kind, zij zetten zich in voor kinderen die opgroeien in een onveilige of instabiele situatie. Samen met Avonturenpark Hellendoorn geven zij kinderen de mogelijkheid om een dag lang op avontuur te gaan in het park. Vier jaar lang zal Avonturenpark Hellendoorn de stichting 250 toegangstickets ter beschikking stellen om kinderen een mooie dag te bezorgen, zodat zij zich onder kunnen dompelen in alle avonturen die het park te bieden heeft en van de unieke nieuwe attractie mogen genieten!

De sage

Aan de rand van Hellendoorn woont een gewetenloze, slechte draak. Hellendra is haar naam. Ze is hebberig en verzot op goud en alles wat blinkt. Niets wil ze delen. Een enorme berg aan kostbaarheden heeft ze in de loop der jaren veroverd en verzameld bij haar DrakenNest. Maar ze wil meer, altijd meer… Door haar hebzucht naar rijkdom is ze een grote vijand van de mensen in Hellendoorn en omstreken. Op haar rooftochten is ze meedogenloos. Niemand kan haar stoppen. Zelfs de dapperste ridders heeft ze verslagen. Overal rond haar nest vind je materialen van gesneuvelde ridders. Zwaarden, schilden, speren en helmen. Hellendra koestert ze als haar trofeeën. Om haar goudberg te laten groeien moet Hellendra steeds verder weg. Al het goud in Hellendoorn heeft ze al. Ze moet dus steeds langer haar nest met drakeneieren alleen laten. En dat heeft de mensen uit de omgeving op een ingenieus idee gebracht.. Onder het nest met drakeneieren hebben ze een machine gebouwd. De machine kan het nest laten wiegen waardoor het warmte opwekt. Door deze warmte komen de eieren sneller uit. Hopelijk voordat Hellendra terug is van haar duistere rooftochten… Lukt het om de eieren tijdig te laten uitkomen en de drakenjongen te temmen?

Stichting Het Vergeten Kind

Stichting Het Vergeten Kind maakt zich hard voor de 50.000 kinderen in Nederland die opgroeien in een onveilige of instabiele situatie. Ze worden ingesloten door problemen en negatieve ervaringen. Het Vergeten Kind haalt deze kinderen uit hun isolement en zet ze in hun kracht. Dit doen zij samen met zeer betrokken vrijwilligers. De stichting geeft de kinderen positieve aandacht en draagt bij aan het creëren van positieve jeugdherinneringen. Zo geeft de stichting kinderen weer de moed, het zelfvertrouwen en de energie om door te gaan. Een positieve nieuwe start. Een tweede jeugd.