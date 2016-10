Nieuwe campagne Horecava 2017

De Horecava heeft komende editie als thema Proef de toekomst. Technologische ontwikkelingen en trends in de horeca volgen elkaar steeds sneller op en gaan hand in hand met ambacht en duurzaamheid. Met het nieuwe thema en het campagnebeeld laat de Horecava samen met haar exposanten zien waar het omvangrijke platform voor staat. De nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie vindt van 9 tot en met 12 januari 2017 plaats in RAI Amsterdam.

Toekomstvisie

Horecava 2017 richt haar blik vooruit: welke ontwikkelingen, sferen, smaken en diensten stomen de horecabranche klaar voor de toekomst? De belangrijkste pijlers van de Horecava zijn food, beleving, innovatie en duurzaamheid. Horecaondernemers krijgen, naast het veelzijdige aanbod van exposanten, allerlei extra activiteiten en presentaties binnen deze pijlers aangeboden om hun bedrijf toekomstproof te maken. Beursmanager Horecava Luuk Scholte: “De consument van nu is veeleisend. Food is voor velen een lifestyle geworden. Hoe kun je inspelen op hun wensen en behoeften? Hoe kun je bijzondere ervaringen creëren die de gast zich blijvend herinnert? Ook horen beursbezoekers alles over de kansen die nieuwe technologieën bieden, en hoe ze binnen hun bedrijf rendabel kunnen verduurzamen.”

Nieuw: Food hal

De Horecava is uitgebreid met een extra hal, één die geheel gewijd is aan Food. Naast aanbieders van levensmiddelen en versproducten is hier ruim aandacht voor de Wereldkeuken met een Aziatisch en een Italiaans paviljoen. In deze hal bevindt zich ook het nieuwe onderdeel Van Bron tot Bord in Nederland waarbij lokale en duurzame producten uit Nederlandse provincies centraal staan en toonaangevende chefs demonstraties en workshops geven. De indeling van de segmenten is de komende editie nog strakker, dit maakt het voor de bezoeker heel overzichtelijk. Net als vorig jaar zijn het er weer acht: 1. Dranken, 2. Food, 3. Fastservice, 4. Bakkerij, 5. Koffie, Thee & Cacao, 6. Grootkeuken, 7. Inrichting & Inventaris en 8. Dienstverlening.

Andere primeurs

In een andere hal zijn Koffie, Thee & Cacao en Bakkerij voor het eerst samen te vinden. Nieuw is hier Barista Bonanza; het koffiepodium van SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) waar internationale barista’s de nieuwste koffietrends presenteren. Een andere primeur is Boon & Blad; in een kas vol beleving wordt de oorsprong en productie van koffie gevisualiseerd. Ook is hier een bar waar foodpairing en batch brew coffee centraal staan. In dezelfde hal vormt de Bakkerij van de (V)Oorsprong een nieuw partnership met het Nationale Boulangerie Team en het Nationale Patisserie team, die zich hiermee voor het eerst zullen presenteren aan de Nederlandse markt. Een echte eyecatcher is het No Waste Village, waar aandacht is voor duurzaamheid en voedselverspilling. Door middel van een Groene Route kunnen bezoekers bovendien gemakkelijk alle duurzame bedrijven op de beursvloer vinden. Het vernieuwde InnovationLAB heeft als thema Food & Hospitality. Naast een exclusief seminarprogramma voor genodigden wordt hier in diverse cases een toekomstvisie getoond voor bezoekers uit de kanalen On the go, Retail, Facilitair en Leisure.

Succesnummers en Nieuwkomers

Spannende evenementen zoals de NK voor Koks zijn er uiteraard weer, net als de Lekkerste Wedstrijden. Met voor het eerst een strijd om de lekkerste Maaltijdsalade en de Lekkerste Gehaktbal. Het Festivalplein in de Drankenhal is dit keer nog groter en succesvolle pop-ups zoals de Bierfabriek keren terug. Nieuwe exposanten zijn er uiteraard ook, zoals SMEG Nederland B.V., CUP&CINO, CSM Benelux, Animo, Bakkers Brigade, McCain, Oma Bobs Snacks, Vers 24/7, Fuiteveal B.V., Groenrijk Hoveniers en Dawn Foods. Dankzij het groeiende animo is de beurs al voor 90% volgeboekt.

Over Horecava

De Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, vindt plaats van maandag 9 tot en met donderdag 12 januari 2017 in RAI Amsterdam. Meer informatie is te vinden op de site.