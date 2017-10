Nieuwe campagne voor de zakelijke markt

Ga mee #outofoffice’. Die oproep doet Bilderberg in haar nieuwe campagne gericht op de zakelijke markt. Met deze campagne wil Bilderberg organisaties stimuleren om vaker buiten de deur bijeen te komen. Want, zo stelt de hotelgroep, soms gebeuren de dingen die goed zijn voor je bedrijf juist buiten je bedrijf.

Inspiratie uit de omgeving

‘Wij geloven dat een bijzondere omgeving het best in je naar boven kan brengen,’ vertelt commercieel directeur Arlette Gilbert. ‘Een andere omgeving kan je inspireren om vaste patronen te doorbreken, nieuwe oplossingen te bedenken of beter samen te gaan werken. Bij Bilderberg is dat dan ook het belangrijkste element dat we aan een meeting toevoegen: inspiratie. Met de campagne willen we bedrijven laten zien: soms gebeuren de dingen die goed zijn voor je bedrijf juist buiten de muren van je kantoor. Ga dus wat vaker #outofoffice.’ De gedachte achter #outofoffice is ontstaan vanuit de veranderingen die Bilderberg ziet op de markt van bijeenkomsten. Gilbert: ‘Vergeleken met tien jaar geleden is de praktische noodzaak om samen te komen voor overleg veel kleiner geworden. E-learning, video conferences en talloze coworking tools maken dat we niet meer fysiek samen in één ruimte hoeven te zijn. Maar met meer en meer thuiswerkers en freelancers, is juist het samenkomen belangrijker dan ooit. Want alleen dan maak je écht een connectie met elkaar. Wanneer de omgeving waar je bent daar ook nog aan bijdraagt, ontstaat er synergie.’

Meeting of event met impact

Er is nog een andere verandering op het gebied van meetings en events waar Bilderberg op inspeelt. Naast faciliteiten, kwaliteit van eten en ligging is beleving een belangrijke factor geworden in de keuze voor een locatie. ‘Bilderberg heeft altijd al de focus gehad op het creëren van bijzondere meetings’, legt Gilbert uit. ‘In 2011 introduceerden we al onze fitbreaks; yogaworkshops, hardloopclinics of andere actieve breaks tussen de meeting door. De afgelopen tijd hebben we daar veel aan toegevoegd. Zo kan je bij Bilderberg Hotel De Buunderkamp op diverse plekken midden in het bos vergaderen, bijvoorbeeld in een glazen kas en heeft Hotel ’t Speulderbos zich gespecialiseerd in het stimuleren van creativiteit tijdens meetings, met workshops, serious games en zelfs een speciale brainstormkamer. Bij Bilderberg Hotel De Keizerskroon gaan we zelfs zo ver dat teams 24 uur de leiding in ons hotel mogen overnemen – inclusief werken in de bediening en housekeeping – om hen te laten ervaren welk verschil gastvrijheid maakt en wat ervoor nodig is om het te organiseren. Daarmee beantwoorden we aan een grote vraag van bedrijven die op zoek zijn naar manieren om samenwerking te verbeteren, werkplezier te vergroten en de klantervaring te verbeteren en daarbij vaak kijken naar de hospitality branche als voorbeeld.’ Klik hier voor meer informatie.