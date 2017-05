Nieuwe directeur Stichting Spieren voor Spieren

Minke Booij wordt de nieuwe directeur van de Stichting Spieren voor Spieren. Zij treedt per 1 september in dienst en neemt de eindverantwoordelijkheid over van Marjolein Bolhuis- Eijsvogel die het, na ruim drie jaar directeurschap, tijd vindt voor opvolging, nieuwe uitdagingen en nieuwe ambities. Ze licht haar vertrek zelf toe: “Met heel veel plezier heb ik in de afgelopen drie jaar Spieren voor Spieren naar een volgende fase gebracht en voor mij persoonlijk is dit een goed moment om een nieuwe weg in te slaan.” Bestuursvoorzitter Robert van der Wallen betreurt het vertrek van Marjolein Bolhuis maar heeft respect voor haar beslissing: “Marjolein heeft een mooie organisatie neergezet die klaar is voor een verdere groei in de toekomst. Met onlangs de bekendmaking van Sven Kramer als nieuwe aanvoerder van het Oranje Team door de zeer gewaardeerde ere-ambassadeur Louis van Gaal is Spieren voor Spieren op weg naar Goud voor alle kinderen met een spierziekte!”.

De Stichting vindt in Minke Booij een waardig opvolgster. Als voormalig hockey-international met onder andere goud, zilver en brons op de Olympische Spelen in respectievelijk Peking (2008), Athene (2004) en Sydney (2000) is zij momenteel aan de voetbalbond KNVB verbonden als Manager Vrouwenvoetbal met als taak deze snelst groeiende tak binnen de KNVB en sport nummer 1 in de wereld voor vrouwen een gezicht te geven en een stap verder te brengen. Voor haar huidige functie bij de KNVB was Booij in dienst bij De Lotto en de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. “Sinds 2004 ben ik als ambassadeur al bij de Stichting Spieren voor Spieren betrokken en ik voelde me dan ook zeer vereerd dat ik werd benaderd voor de rol van directeur. Het kleine team van mensen met hun enorme passie en betrokkenheid en de prachtige ambitie van de stichting om spierziekten bij kinderen de wereld uit te helpen, is hetgeen wat mij zo aantrekt in deze functie. Ik zie het dan ook als een enorme uitdaging om samen met het team de succesvolle weg die is ingeslagen te vervolgen”, aldus Booij. “Wij hebben er als bestuur alle vertrouwen in dat Minke met haar kennis en uitstraling de juiste persoon is om de Stichting Spieren voor Spieren de volgende stap te laten maken. Wij kijken ernaar uit met haar te mogen samenwerken en mooie mijlpalen te bereiken in onderzoek en oplossingen in het spierziekte veld gesteund door een degelijke fondsenwerving”, aldus bestuursvoorzitter Robert van der Wallen. Spieren voor Spieren werft door middel van sportieve fondsenwerving geld om kinderen met een spierziekte een beter toekomstperspectief te bieden en om uiteindelijk alle 600 spierziekten bij kinderen de wereld uit te helpen. Spieren voor Spieren houdt er een onderscheidende positie op na ten opzichte van andere goede doelen. Het verschil zit ‘m in de wortels van de organisatie. In het DNA van de sporters die de organisatie zijn gestart en die haar nog steeds maken tot wat zij is. Spieren voor Spieren wil een plek in Nederland creëren waar alle kinderen met een (mogelijke) spierziekte terecht kunnen voor de beste diagnose, behandeling en zorg. Ze maakt zich sterk voor kinderen mét, en een wereld zónder spierziekte bij kinderen. Dit zijn ruim 20.000 kinderen in Nederland die 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, beperkt worden door hun spierziekte. Eten, slapen maar ook spelen en sporten zijn voor hen niet vanzelfsprekend. Marjolein tot slot: “Spieren voor Spieren zal voor altijd een mooie plek in mijn hart hebben. Ik ben ervan overtuigd dat Minke eenzelfde fantastische en dankbare tijd tegemoet gaat en ik wens haar dan ook enorm veel succes.” Klik hier voor informatie.