Nieuwe eigenaar Omega Spa & Wellness

Een van de grootste wellnesscentra van Nederland, Thermen Bussloo, neemt Omega Spa & Wellness over. De verkoopprijs wordt niet bekendgemaakt. De sauna in Soesterberg, waar 60 mensen werkzaam zijn, ging medio augustus plots failliet, precies een jaar na de officiële opening. Het saunacomplex van 5100 m2, met een hypermodern hoofdgebouw en diverse buitenruimten, werd voor € 9 miljoen gebouwd, maar had een groot aantal tegenvallers. Er kwamen minder bezoekers dan berekend en de bezoekers klaagden over de kille ambiance. Een groot gedeelte van het complex was ingericht voor gekleed recreëren, veruit de meeste bezoekers kozen voor naakt ontspannen in de sauna. Bij de bouw waren er problemen met de hoofdaannemer, PHB Deventer. Deze eiste een nabetaling van zes ton, zo staat in een van de faillissement verslagen. Het saunacomplex zag de verliezen in de eerste helft van het jaar oplopen tot ruim € 7.00.000,- op een omzet van € 1,5 miljoen, een verlies van € 4.000,- per dag. Augustus 2016 vroeg de Belastingdienst uitstel van betaling aan voor het bedríjf. Kort daarna ging de surseance over in een faillissement. De Rabobank heeft en vordering te hebben van ruim € 7 miljoen en de fiscus heeft nog € 200.000,- tegoed.

De sauna maakte in januari een doorstart, de nieuwe exploitant wil de sfeer in het complex verbeteren. De meesten van de medewerkers behouden hun baan en ze krijgen opleiding en training. Met de aankoop van het complex breidt Thermen Bussloo zijn netwerk uit. Het wellnesscentrum bij Voorst trekt jaarlijks 300.000 bezoekers. Thermen Bussloo, dat ook een hotel met 73 kamers en een restaurant exploiteert, zet dit jaar € 20 miljoen om en heeft 350 werknemers. Bron: Het Financieele Dagblad.