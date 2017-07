Nieuwe Fiets- en Wandelroute van het Jaar gezocht

De Fiets en Wandelbeurs is op zoek naar de mooiste nieuwe routes. Niet alleen fiets- en wandelliefhebbers, maar ook provincies, regio’s en andere organisaties kunnen tot 1 september 2017 kandidaten aanmelden voor de Fietsroute en de Wandelroute van het Jaar. De uitreiking van de Wandeltrofee is in Gent, die van de Fietstrofee in Utrecht.

Fietsroute van het Jaar

Welke route volgt de Vélo Francette op? Over die vraag gaat onze fietsjury zich de komende maanden buigen. Alle nieuwe of recent vernieuwde meerdaagse routes komen in aanmerking. Op vrijdag 2 maart 2018, op de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht, neemt de winnaar de bijbehorende trofee in ontvangst.

Wandelroute van het Jaar

De wandeljury gaat op zoek naar de opvolger van het Groot-Frieslandpad. Komen net als vorig jaar in aanmerking: alle nieuwe of recent vernieuwde routes die over Nederlands of Belgisch grondgebied lopen. Zowel langeafstandsroutes als projecten met thematisch samenhangende eendaagse routes maken kans uitverkoren te worden. Een onafhankelijke jury van ervaren wandelaars beoordeelt de ingezonden routes en reikt op 10 februari 2018, tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Gent, de Wandeltrofee uit.

Kandidaturen welkom

Wil je een route kandideren? Provincies, regio’s en andere instanties en organisaties kunnen dit doen via mailadres fietsroute@fietsenwandelbeurs.com of wandelroute@fietsenwandelbeurs.com. Voor het publiek is er het digitaal formulier op www.fietsenwandelbeurs.be en www.fietsenwandelbeurs.nl. De winnaars krijgen de nodige aandacht op de beursvloer en in de communicatie over de events. Aan de uitverkiezing is geen geldbedrag verbonden.

De Fiets en Wandelbeurs is de grootste beurs in Europa voor fietsers en wandelaars. In 2018 vindt deze plaats in Flanders Expo in Gent (10 en 11 februari) en Jaarbeurs Utrecht (2, 3 en 4 maart).