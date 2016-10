Het nieuwe Hemelrijk Lichtfestijn werpt licht in de duisternis

Op 28 en 29 oktober vindt de eerste editie van het Hemelrijk Lichtfestijn plaats. Dit nieuwe evenement draait volledig om de thema’s licht en magie. Het park wordt op verschillende manieren belicht en alle attracties zijn deze avonden open. Er worden vijf verschillende gebieden gecreëerd met extra activiteiten in de vorm van goochelaars, vuurspuwers, live muziek, Foodtrucks en Dj’s.

Tijdens het evenement wordt het park opgedeeld in 5 gebieden, elk met eigen beleving. Het eerste gebied focust zich op live muziek in de vorm van een harpspeelster die 2,5 meter boven het publiek uit torent. Het tweede gebied draait om zien met een lichtshow begeleid door een DJ. Ruiken en proeven vormen de thema’s van het derde gebied waar diverse Foodtrucks opgesteld staan met de meest uiteenlopende gerechten. In het laatste gebied staat geloven centraal. Hier zullen goochelacts en vuurspuwers te zien zijn. Alle attracties zullen tijdens het evenement geopend zijn en het park sluit om 22.00 uur. Licht en magie zullen de boventoon voeren in het hele park. Het park sluit met dit evenement de herfstvakantie en het seizoen af. Hemelrijk blijft wel open maar de buitenattracties zullen vanaf november tot maart gesloten zijn. Klik hier voor informatie.