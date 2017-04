De nieuwe informatieve gids van Terschelling

Roelan Schroor van de VVV Terschelling overhandigde de eerste nieuwe toeristische gids ‘Bestemming Terschelling’ aan burgemeester Bert Wassink. Deze gids heeft een frisse vorm en een vernieuwde inhoud. In ‘Bestemming Terschelling’ zijn uiteraard de vele ondernemers van Terschelling verenigd. Daarmee vervangt deze nieuwe gids het magazine ‘Proef’, dat in voorgaande jaren als bijlage bij de recreatiekrant ‘De Sjouw’ werd gepubliceerd. VVV-directeur Roelan Schroor: “Het maken van een papieren uitgave voor onze gasten wordt nog heel erg gewaardeerd, zodat we zeker niet kunnen volstaan met informatievoorziening via een App of website alleen.” Naast een overzicht van ondernemers en evenementen is de gids meer dan ooit gericht op de beleving van de gast, die met luchtige informatie wordt verleid het eiland te gaan ontdekken en (weer) te komen genieten. Schroor: “De versterking van de redactie met Annet van Essen is waardevol en heeft vernieuwende teksten opgeleverd. De gids heeft een handzaam formaat zodat het boekje makkelijk mee te nemen is. Door de uitstraling en inhoud is het echt een boekje om te bewaren en thuis nog eens in te kijken.” ‘Bestemming Terschelling’ wordt gratis verstrekt aan alle eilandgasten via de VVV en via de participerende ondernemers. Bij de VVV is ook een speciale Engelse uitgave van de gids verkrijgbaar. Die uitgave is nog eens uitgebreid met een extra 16 pagina’s, voorzien van de meest relevante informatie over Terschelling, vertaald in Duits en Frans.

