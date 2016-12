Nieuwe kaart ‘Ruiteren en Mennen in Weert en Nederweert’

De gemeenten Weert en Nederweert hebben de handen ineen geslagen en samen met VVV Weert Back Office een nieuwe ruiterkaart ontwikkeld. Deze uitgave bevat een overzicht van het speciale routenetwerk van bewegwijzerde ruiter- en menpaden in beide gemeenten. Naast een handige plattegrond met ruiterknooppunten, vind je er ook praktische start- en rustplaatsen.

Grensoverschrijdend routenetwerk

De routes doorkruisen schitterende natuurgebieden zoals De IJzeren Man, Wijffelterbroek, het Weerterbos, Nationaal Park De Groote Peel en Sarsven en de Banen. Een groot deel loopt door GrensPark Kempen~Broek, een afwisselend landschap dat in zijn omvang en diversiteit uniek is voor Nederland en Vlaanderen. Het grensoverschrijdende ruiter- en menroutenetwerk in de gemeente Weert sluit aan op het uitgebreide netwerk van zuidoost Brabant en Belgisch Limburg. Dankzij subsidie van provincie en gemeente ontstaat een nog groter netwerk dat aansluit op de routes van Leudal en Nederweert.

Paardenregio

Met de jaarlijkse Paardenfokmarkt in maart en een groot aantal maneges en paardenhouderijen, vormen Weert en Nederweert de ideale uitvalsbasis voor zowel professionele ruiters als amateurrijders. Het gebied heeft alles in huis voor liefhebbers van de paardensport en blijft zich ook in de toekomst verder ontwikkelen als paardenregio van Midden-Limburg. De nieuwe ruiterkaart is verkrijgbaar bij onder andere VVV agentschap Bruna in Weert en bij de Bruna in Nederweert. De routes zijn tevens digitaal te bekijken.