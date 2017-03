Nieuwe ‘look’ voor ANWB Extra reisgidsen

De ANWB Extra reisgidsenserie, de handige stads- & streekgidsen in pocketformaat, heeft een compleet nieuw gezicht. Het design van de gidsen is frisser, kleurrijker en overzichtelijker. De vernieuwde reisgidsen staan nog altijd bomvol actuele tips, hotspots, musea, relax-parken, slaapadressen, coming-up wijken en inside tips van de auteur uit de stad. Nieuw is een kalender ‘365 dagen van de stad’ met leuke weetjes of bijzondere evenementen. Achterin de gids vindt de reiziger de pagina ‘Herinner je je deze nog’, waar 9 bekende bewoners worden beschreven en geportretteerd. Als toegift staat binnenin de achterflap een sfeervolle foto met een spreuk of gedicht die betrekking heeft op de bestemming. In de gidsen is de bekende selectie van 15 hoogtepunten opgenomen, zodat de vakantieganger snel de leukste plekjes en mooiste bezienswaardigheden kan vinden. Ook de uitneembare stadsplattegrond is gebleven Verder vindt de reiziger in de nieuwe gidsen nog meer leuke feiten en cijfers en tips over evenementen, uitgaan, winkelen en sfeervolle plekjes zoals hippe koffiebarretjes, sfeerrijke pleintjes, bijzondere winkeltjes en achterafstraatjes. De eerste 10 vernieuwde titels zijn: Rome, Valencia, Barcelona, Berlijn, Florence, Edinburgh, Dubai, New York, Oslo en Wenen. Vanaf april 2017 zullen alle bestemmingen van de ANWB Extra serie stapsgewijs worden vervangen door de nieuwe edities.

De ANWB Extra-gidsen zijn verkrijgbaar bij ANWB-winkels, boekhandel, warenhuizen en te bestellen via anwb.nl/anwbextra.