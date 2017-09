Nieuwe mijlpaal Duivenvoorde

In het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 september, tijdens Open Monumentenweekend, zal bezoekerspaviljoen Hof van Duivenvoorde voor het eerst voor het publiek geopend zijn. Daarnaast zijn er activiteiten, muziekuitvoeringen, demonstraties en workshops voor jong en oud op het landgoed. Duivenvoorde is het hele weekend vrij toegankelijk. Op zondag worden wel museumkaarten gescand.

Opening Hof van Duivenvoorde

Bezoekerspaviljoen Hof van Duivenvoorde is vanaf 9 september als restaurant voor het publiek geopend. De officiële opening vindt een dag eerder plaats door fotografe en voormalig nieuwspresentatrice Sacha de Boer. Ter gelegenheid hiervan maakte zij een unieke fotoreportage in het 19de-eeuwse Engelse landschapspark. Haar foto’s zullen als kaartensets verkrijgbaar zijn in de landgoedwinkel. Naast de restaurantfunctie kan men voortaan in het paviljoen terecht voor tickets en informatie. De realisatie van het paviljoen maakt onderdeel uit van de ‘erfgoedlijn Landgoederenzone’ van de provincie ZH, ter behoud en beleving van historische landgoederen en buitenplaatsen. Op Youtube staat de ‘Trailer Hof van Duivenvoorde’ over het bouwproces.

Open monumentenweekend

Het hele weekend van 9 en 10 september staan de kasteelpoorten open voor het publiek. In het kasteel is de tentoonstelling ‘Seasons op Duivenvoorde’ gratis te bezoeken. Uw rondgang door het kasteel op zaterdag wordt extra leuk dankzij leerlingen van groep 8 van Voorschotense basisscholen die kindersuppoost zijn. In het kasteelpark zijn diverse buitenspelletjes en kunt u met de gratis app ‘Buiten op Duivenvoorde’ op ontdekkingstocht. Daarnaast zijn er op zaterdag georganiseerde parkwandelingen met een deskundige buitengids van Duivenvoorde en kunt u ’s middags genieten van inloopconcerten door The (Broken) Consort. Nieuw dit jaar tijdens Open Monumentenweekend (op zondag) zijn demonstraties, uitvoeringen en workshops door Voorschotense kunst- en cultuurorganisaties i.s.m. het Weekend van Voorschoten. Zo worden er mini-concerten verzorgd door Musica Antica, het Voorschotens Kamerkoor en Sinfonietta. Vrouwenensemble Vox Clara en muziektheater MIYO zullen een aantal buitenoptredens verzorgen. In het kasteelpark zijn er voor jong en oud demonstraties en workshops door Creativiteitscentrum Oud Woelwijck, Kunstgenootschap Vlietstreek en Atelier Aventurijn. Op zaterdag 9 september is Kasteel Duivenvoorde geopend van 11:00 tot 17:00 uur en op zondag 10 september van 14:00 uur tot 17:00 uur. Voor het hele programma kijkt u op onze website.

foto: Sacha de Boer