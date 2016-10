Nieuwe richtlijn impact (sport)evenementen

Onder toezicht van de nationale Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) is door Egbert Oldenboom (Meerwaarde) een nieuwe versie van de richtlijn opgesteld voor het meten van de economische impact van sportevenementen. Deze richtlijn geeft aan hoe de economische impact van sportevenementen gemeten dient te worden, zodat de uitkomsten betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Een eerdere versie, daterend uit 2011, is volledig herschreven. De richtlijn is de landelijke standaard voor het onderzoek naar de economische effecten van sportevenementen. Inmiddels zijn er ca. 90 onderzoeken uitgevoerd die zich baseren op deze richtlijn. In 2016 zijn onder andere de start van de Giro d’Italia in Gelderland, de Europese Kampioenschappen Atletiek in Amsterdam en de Wereldkampioenschappen Roeien in Rotterdam volgens de richtlijnen geëvalueerd. Het gebruik van WESP richtlijnen is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verplicht gesteld in haar subsidievoorwaarden. Ook veel andere overheidsorganisaties stellen het gebruik van de richtlijnen als voorwaarde. Het onderzoek is ondersteund door de netwerkorganisatie Kracht van Sportevenementen, waarin de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), NOC*NSF en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg samenwerken.

De publicatie ‘Richtlijnenhandboek Economische Impact 2.3’ is gratis te downloaden vanaf www.meerwaarde.com en vanaf www.evenementenevaluatie.nl.