Nieuwe wandel- en fietsmogelijkheden in regio Weert

Routes, bewegwijzering en aansluitingen vernieuwd

De meeste mensen uit de regio Weert zijn bekend met recreatiegebied de IJzeren Man. Maar wist je dat dit onderdeel uitmaakt van het grote grenspark Kempen~Broek? En dat in dit tot ‘Groenste regio van de wereld’ bekroonde gebied heel wat mooie onontdekte plekjes zijn? Speciaal om al dat moois onder de aandacht te brengen, zijn er weel enkele nieuwe wandel- en fietsmogelijkheden met bijbehorende kaarten. Deze kaarten zijn te verkrijgen zijn bij de Bruna Weert (VVV agentschap) en via de site.

Op de nieuwe fietskaart Kempen~Broek staat een overzicht van de fietsroutes in het Grenspark en vier mooie suggestielussen met knooppunten. Een daarvan is een molenroute. Je komt langs wegkruisen, oude kapelletjes, windmolens en watermolens. Op de nieuwe kaart staat heel wat praktische info over o.a. horeca, fietsverhuur en bezienswaardigheden. De wandelroutes van het wandelgebied Smeetshof-Wijffelterbroek zijn aangepast. De gebieden zijn opnieuw ingericht. De recreant heeft nu de keuze om de gebaande bewegwijzerde wandelpaden te volgen of struinnatuur te bezoeken. Hier kun je naar hartenlust door het gebied dwalen zonder je aan de uitgezette wandelroutes te moeten houden.

Kempen~Broek biedt ontelbaar veel kwaliteitsvolle wandellussen: perfect bewegwijzerd, combineerbaar en op maat voor iedereen. De nieuwe streekkaart van Kempen~Broek bundelt het volledige aanbod van het GrensPark. Op de kaart vind je alle wandellussen maar ook de nieuwe wandelwissels.

Ook is er recent een nieuw onthaalpunt voor het gebied Kempen~Broek geopend: De Schakel in Budel Dorplein. De geschiedenis van de zinkfabriek en de natuur in het gebied vormen de rode draad van de onthaalruimte. Je vindt er een belevingszuil, een vloerkaart van het gebied en een bord met de wandelroutes. De moeite waard! In 2017 wordt er geïnvesteerd in een hoofdtoegangspoort Kempen~Broek in het IJzeren Man gebied. Klik hier voor informatie.