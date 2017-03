Nieuwe zaagketting X-CUT van Husqvarna

Husqvarna introduceert een unieke zaagketting: X-CUT SP33G met een opvallend hoge zaagcapaciteit. De voorgerekte ketting stelt de noodzaak om tussentijds te spannen uit. De Husqvarna kettingzagen presteren nu nog beter door de optimale snijhoeken en de duurzaamheid van de ketting. De X-CUT ketting is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de ontwikkelingsafdeling van Husqvarna en professionele bosbouwers.

Eigen beheer

De zaagprestatie wordt bepaald door de motorkettingzaag in combinatie met de juiste zaagketting. Op zoek naar optimale prestaties voor professioneel gebruik heeft Husqvarna geheel in eigen beheer de X-CUT zaagketting ontwikkeld. De nieuwe kettingen worden in de Husqvarna-fabriek in Huskvarna (Zweden) verwerkt van ruw staal tot eindproduct. De ketting bestaat uit vijf onderdelen: beiteltand, verbindingsschakel, veiligheidsschakel, aandrijfschakel en klinknagel. Ze zijn zorgvuldig verbonden tot een trillingsarme zaagketting die een smalle zaagsnede maakt en minder vermogen vergt van de zaag dan standaardzaaggarnituren. Dit resulteert in vier voordelen: langdurige scherpheid, hoog zaagrendement, uitstel van tussentijds spannen en hoge duurzaamheid. Om dit te testen, deden Nederlandse specialisten op verzoek van Husqvarna een praktijktest in Zweden.

Praktijktest

Frits Spek van het Praktijk Centrum Bomen: “Deze nieuwe ketting zaagt ‘als een jekko’. Met name met de Husqvarna 450E-zaag merk ik een flink verschil. Het zaagt veel agressiever ten opzichte van een standaard ketting”. Wouter Schulp van IPC de Groene Ruimte is het hiermee eens: “De nieuwe X-CUT zaagt een stuk sneller dan de huidige 0.325” maar is rustiger en bokt niet. Bij het snoeien van bomen is de techniek erg belangrijk en de zaaghouding is essentieel. Deze nieuwe ketting zaagt exact zoals hij ingezet wordt.” Paul van Bijsterveldt van trainings- en adviesbureau Van Bijsterveldt & Daamen: “Meer kuub per uur, minder slijpen, minder vibratie en dus meer zaagrendement. Met deze ketting is 10% meer productie eenvoudig haalbaar. Dat is van groot belang voor professionals in de bosbouw. Wij gaan ‘m in elk geval gebruiken.” Kijk voor meer informatie en een overzicht van dealers op de site.