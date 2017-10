De nieuwste Dreamspot voor Tiny Houses

De opmars van de Tiny Houses is niet te stuiten. Ook Droompark Maasduinen in Belfeld boven Roermond heeft nu een Dreamspot met Tiny Houses. Op zondag 8 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur kan iedereen de trendy en duurzame recreatiehuisjes komen bekijken tijdens de ‘Tiny Kennismaking’. Behalve dat de deuren van de huisjes open staan, zal brouwerij In De Nacht met haar speciaalbiertjes een proeverij verzorgen op de social space rond de vuurplaats. Een gitarist zal bovendien zorgen voor een sfeervolle muzikale omlijsting.

Derde locatie

Droomparken, met twaalf recreatieparken door heel Nederland, plaatste dit jaar de eerste Tiny Houses op de Veluwe. Droompark De Zanding mocht de spits afbijten en Bad Hoophuizen aan het Veluwemeer was als tweede aan de beurt. Hier staan de huisjes in een beach-achtig landschap waar water centraal staat. Droompark Maasduinen in het Limburgse landschap is de derde locatie voor Tiny Houses. Net als op De Zanding ligt Maasduinen in een bosrijke omgeving en is ervoor gekozen de recreatiehuisjes zo in de natuur te plaatsen dat ze, mede door hun natuurlijke materialen, een spontaan onderdeel van de natuur vormen.

Less is more

Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal, toegespitst op functionaliteit en niet op materialisme of consumentisme. Het concept komt uit de Verenigde Staten en baseert zich op de filosofie: meer eenvoud voor meer mentale vrijheid ofwel ruimte voor zelfontplooiing, het gezin, sociale contacten en verbinding met de natuur. Ook de jongere generatie in Nederland verlangt steeds meer naar groen, vers en duurzaam en is minder materialistisch ingesteld. Less is more!