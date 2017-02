Nog nooit zóveel keuze bij Vacansoleil:

Nooit eerder was er zóveel keuze bij Vacansoleil. Kampeerliefhebbers kunnen dit jaar kiezen uit meer dan 500 campings in Europa, een record aanbod. Ook investeert Vacansoleil volop in nieuwe luxe kampeeraccommodaties. Met deze uitbreiding bevestigt Nederlands oudste campingspecalist Vacansoleil zijn status als Europees marktleider. Dit jaar kunnen gasten kiezen uit meer dan 500 campings in 16 landen in Europa. “Kamperen wint nog steeds aan populariteit” aldus John Gerards, Country manager Vacansoleil Nederland. “Daarom reizen onze product managers elk jaar heel Europa door, op zoek naar de echte kwaliteitscampings die voldoen aan de wensen van onze gasten. Mét resultaat, want we hebben 70 geweldig leuke nieuwe campings aan ons aanbod toegevoegd.”

Campings voor iedereen

Vacansoleil wil iedereen –van gezinnen met jonge kinderen of tieners maar ook stellen, rustzoekers en natuurliefhebbers- een fijne vakantie bezorgen. Gerards: “Daarom bieden we bewust veel verschillende soorten campings aan. Zoals kindvriendelijke vakantieparadijzen met waterparken, animatie en vertier. Maar óók intieme rustige kampeeradresjes, ver weg van drukte. Zo hebben we echt voor ieder wat wils”.

Nieuwe accommodaties en méér Glamping

Vacansoleil investeert dit jaar ook volop in de uitbreiding van het aanbod luxe stacaravans en compleet ingerichte bungalowtenten. Het aanbod accommodaties is met 26% uitgebreid, voornamelijk in het glamping segment met bijzonder luxe stacaravans en nieuwe safaritenten. Klik hier voor meer informatie.