Nominatie Het Leukste uitje van Gelderland

Elisabeth Weeshuis Museum opnieuw in de race voor regionale titel

Twee jaar geleden eindigde het Elisabeth Weeshuis Museum in de top drie van de verkiezing ‘Het leukste uitje van Gelderland’, een initiatief van de ANWB. Ook dit jaar is het weeshuismuseum genomineerd voor deze regionale titel. Er kan tot en met 31 oktober online gestemd worden via www.anwbleuksteuitje.nl of via de website van het museum. Het unieke museum in Nederland trekt momenteel 12000 bezoekers per jaar waaronder een groeiend aantal families. ‘Voor ons is zo’n nominatie natuurlijk een eer! Als klein museum met een groot verhaal hopen we steeds meer potentiele bezoekers te bereiken,’ aldus directeur Nicole Spaans. ‘Met diverse activiteiten houden wij het weeshuismuseum aantrekkelijk voor verschillende doelgroepen en leeftijden. Denk aan de interactieve vaste presentatie, leuke familieprogramma’s (ook voor families met kleuters) en interessante tijdelijke tentoonstellingen.’

Verhalen komen tot leven

In de historische binnenstad van Culemborg staat het eerste nieuwgebouwde weeshuis van Nederland. Tussen 1560 en 1952 bood dit kolossale gebouw onderdak aan meer dan 700 wezen en halfwezen. De verhalen van toen komen tot leven in het unieke Elisabeth Weeshuis Museum. Hoe zag het leven in het weeshuis eruit voor de kinderen? Was het er streng en liefdeloos? Of had het leven ook zonnige kanten? En hoe gaat het met de wezen en halfwezen van nu? Kom langs en maak een bijzondere reis door de tijd. Bezoek de keuken, de meisjesrefter, de kelder, de spinzaal, de protectorenkamer en de slaapzaal. Waarom ziet de vaderkamer er heel anders uit dan de moederkamer? Ontdek het in het Elisabeth Weeshuis Museum; een schatkamer vol verhalen voor alle leeftijden. www.weeshuismuseum.nl