Nominaties Horecava Innovation Award 2017 bekend

Wijs met water, energie en reststromen. Communicerende apparaten. Biologisch en lokaal.

Apparaten die, met elkaar communicerend, zelf problemen oplossen. Lekkere lokale producten waarin voedselreststromen en regenwater verwerkt zijn. Het is slechts een greep uit de innovaties die zijn genomineerd voor de Horecava Innovation Award 2017; de prijs voor de beste innovatie in de Nederlandse foodservice branche. Een deskundige jury selecteerde uit 132 inzendingen zestien boeiende, innovatieve producten en diensten in vier categorieën. Bij de opening van Horecava 2017 wordt de winnaar bekend gemaakt. De grootste nationale vakbeurs voor horeca professionals vindt plaats van maandag 9 tot en met donderdag 12 januari 2017 in RAI Amsterdam.

Het aantal ingezonden innovaties is met 132 zeer hoog (124 in 2016); nog net geen record in de 17-jarige geschiedenis van de wedstrijd. Wat erop duidt dat de Nederlandse horeca en haar toeleveranciers weer volop aan het innoveren zijn. Zoals gebruikelijk vielen de meeste innovaties in de categorie Food & Beverage. Opvallend veel gezonde producten met functionele toevoegingen in de zin van eiwitten, ijzer, vitaminen, etc. Creatief en van een hoog niveau waren de inzendingen bij Concepts, Interior & Design. Ook de deeljury van de nog jonge categorie Mobile, Applications & Social Media was blij verrast met het aantal inzendingen dat de moeite waard was.

Diverse awards

Tijdens de opening van de 61ste Horecava, op maandag 9 januari, worden de overall winnaar, de categoriewinnaars, de winnaar van de Karel de Vos Duurzaamheid Award en van de publieksprijs bekend gemaakt. De overall winnaar krijgt behalve de felbegeerde wisselbeker en eeuwige roem, een golf aan publiciteit.

Nominaties Horecava Innovation Award 2017

Al proevend, keurend en testend kwam de onafhankelijke jury, bestaande uit ondernemers, deskundigen en vakjournalisten, tot de volgende zestien genomineerden:

Categorie Concepts, Interior & Design

The Barn , Fast Food takeaway concept op basis van biologisch, bereiding in het zicht. The Barn BV, Amsterdam

, Fast Food takeaway concept op basis van biologisch, bereiding in het zicht. The Barn BV, Amsterdam BRAM’s Gourmet Frites , top frites met vers stoofvlees verkocht vanuit omgebouwde zeecontainer. BRAM’s Gourmet Frites, Capelle aan de IJssel

, top frites met vers stoofvlees verkocht vanuit omgebouwde zeecontainer. BRAM’s Gourmet Frites, Capelle aan de IJssel Upfall Shower , 90% water- en energiebesparende douche. BeterBad, Dronten

, 90% water- en energiebesparende douche. BeterBad, Dronten Taste the Dutch Masters, stilleven van Hollandse meester-schilders nagebouwd met verse ingrediënten. Creative Chef, Utrecht

Categorie Mobile, Applications & Social Media

RoomRaccoon all-in one hotel software , online bookingsboosters en optimalisatietools in één systeem. RoomRaccoon, Breda

, online bookingsboosters en optimalisatietools in één systeem. RoomRaccoon, Breda Suma Revoflow Augmented Reality , voor het monitoren en onderhouden van vaatwassysteem. Sealed Air Diversey Care, Utrecht

, voor het monitoren en onderhouden van vaatwassysteem. Sealed Air Diversey Care, Utrecht Lekkeroptafel , interactief ICT versplatform voor horeca, handel en producenten. Vers & Fijn Benelux BV, Nieuwegein

, interactief ICT versplatform voor horeca, handel en producenten. Vers & Fijn Benelux BV, Nieuwegein SJIFT happens!, gratis rooster- en communicatie-app. SJIFT (Nostradamus en Foodstep), Den Hout

Categorie Equipment & Services

booq Bar Manager , softwareplatform en verzamelplek voor bestellen, betalen, plannen, inventariseren en meer. Eijsink Afrekensystemen BV, Hengelo

, softwareplatform en verzamelplek voor bestellen, betalen, plannen, inventariseren en meer. Eijsink Afrekensystemen BV, Hengelo CONNECTED WASH , verbindt vaatwasmachine met analyses en evaluaties voor optimaal gebruik. Winterhalter Gastronom Nederland BV, Rijen

, verbindt vaatwasmachine met analyses en evaluaties voor optimaal gebruik. Winterhalter Gastronom Nederland BV, Rijen Foam Locus , slim hulpmiddel voor perfect melk opschuimen. TJRD, Amsterdam

, slim hulpmiddel voor perfect melk opschuimen. TJRD, Amsterdam MEIKO WasteStar CC, compact inzamelsysteem voor organische voedselresten. MEIKO, Barendrecht

Categorie Food & Beverage

Hemelswater: Code Blond , bitterblond bier gebrouwen met gefilterd, lokaal regenwater. Hemelswater, Amsterdam

, bitterblond bier gebrouwen met gefilterd, lokaal regenwater. Hemelswater, Amsterdam Treelife Original Birchwater , 99,7% zuiver berkensap in grab&go fles. Juice Solutions International B.V., Apeldoorn

, 99,7% zuiver berkensap in grab&go fles. Juice Solutions International B.V., Apeldoorn Pieper Bier , bier type pale ale gebrouwen van overgeschoten aardappelen. Instock, Amsterdam

, bier type pale ale gebrouwen van overgeschoten aardappelen. Instock, Amsterdam Yespers Granola, knapperig muesli, geroosterd in fruit en groente uit reststromen. Yespers, Den Haag

Karel de Vos Duurzaamheid Award

Voor de vijfde keer wordt de Karel de Vos Award uitgereikt. De bijzondere trofee is vernoemd naar de initiatiefnemer en eerste juryvoorzitter van de Horecava Innovation Award. Omdat de aandacht steeds meer is komen te liggen op ‘zorg voor een betere wereld’, is de naam veranderd in Karel de Vos Duurzaamheid Award. Kernwaarden als gastgerichtheid en ondernemer-ondersteunend blijven belangrijk. Alle ingezonden innovaties maken kans op deze prijs.



Publieksprijs

Vanaf donderdag 1 december 2016 kan het publiek via de website van de Horecava stemmen op zijn of haar favoriete innovatie. De publieksprijs wordt op de eerste beursdag, maandag 9 januari, bekendgemaakt.

Over Horecava

De Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, vindt plaats van maandag 9 tot en met donderdag 12 januari 2017 in RAI Amsterdam.