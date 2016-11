Nominaties ‘RECRON Groepsaccommodatie van het jaar 2016’ bekend

Gasten van RECRON groepsaccommodaties konden afgelopen maanden stemmen op de publieksprijs ‘RECRON Groepsaccommodatie van het jaar 2016’. Iedere gast kon stemmen op zijn of haar favoriete bedrijf. De stembus is gesloten en nu zijn er vijf landelijke nominaties bekend. In willekeurige volgorde:

Groepsaccommodatie De Duiventil (Nunspeet, Gelderland)

Groepsaccommodatie De Vilt (Beugen, Noord-Brabant)

Klooster van Kranenburg (Kranenburg, Gelderland)

Vakantie Meerlo (Meerlo, Limburg)

Landgoed de Biestheuvel (Hoogeloon, Noord-Brabant)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van RECRON op woensdag 23 november zal de prijsuitreiking plaats vinden en wordt een van deze vijf bedrijven als winnaar van de

‘RECRON Groepsaccommodatie van het jaar 2016’ bekend gemaakt. Gasten van de verschillende bedrijven hebben gestemd, maar daarnaast ook hun mening gegeven over de gastvrijheid, de ruimte in en om de groepsaccommodatie, de hygiëne, de mogelijkheid voor eten en drinken en de omgeving/activiteiten van het bedrijf. Deze ervaringen van gasten worden meegewogen en later uiteraard ook met de genomineerden gedeeld. Ook de grootte van de groepsaccommodatie wordt meegewogen bij de totaalscore.