Nominaties ‘RECRON Kampeer- en/of Bungalowbedrijf 2016’ bekend

Gasten van RECRON campings of bungalowbedrijven konden afgelopen zomer stemmen op de publieksprijs ‘RECRON Kampeer- en/of Bungalowbedrijf 2016’. Iedere gast kon stemmen op zijn of haar favoriete bedrijf. Zaterdag 15 oktober sloot de stembus en nu zijn er vijf landelijke nominaties bekend. In willekeurige volgorde:

• Recreatiecentrum De Paalberg (Ermelo, Gelderland)

• Camping De Helfterkamp (Vaassen, Gelderland)

• Camping Zonneweelde (Nieuwvliet, Zeeland)

• Recreatiecentrum Besthmenerberg (Ommen, Overijssel)

• Recreatiepark Samoza (Vierhouten, Gelderland)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van RECRON op woensdag 23 november zal de prijsuitreiking plaats vinden en wordt een van deze vijf bedrijven als winnaar van het ‘RECRON Kampeer- en/of Bungalowbedrijf 2016’ bekend gemaakt. Gasten van de verschillende bedrijven hebben gestemd, maar daarnaast ook hun mening gegeven over de gastvrijheid, de (horeca)voorzieningen, de hygiëne en de omgeving/activiteiten en tips van het bedrijf. Deze ervaringen van gasten worden meegewogen en later uiteraard ook met de genomineerden gedeeld.