NOVASOL by Wyndham Vacation Rentals neemt Wimdu over

Naast uitbreiding portfolio met 350.000 accommodaties verdere expansie in Europese steden en attractief nieuw verkoopkanaal voor verhuurders

Europa’s grootste aanbieder van particuliere vakantiehuizen en appartementen heeft aangekondigd dat de overname van het in Berlijn gevestigde Wimdu, gespecialiseerd in de verhuur van privé accommodatie, is afgerond. Met de overname van het toonaangevende Europese listings portal breidt de NOVASOL Groep haar portfolio verder uit met meer dan 350.000 accommodaties. NOVASOL voegt een leidend technologisch platform voor vakantiehuizenverhuur toe en completeert daarmee haar professioneel geleide kernactiviteiten. De uitbreiding van het portfolio en het geografisch bereik zullen verder worden gepromoot waardoor de attractiviteit van Wimdu sterk zal toenemen. “Met deze overname nemen niet alleen de vakantie-opties toe die we de reiziger kunnen aanbieden in populaire stadsbestemmingen maar beschikken we eveneens over een ander distributie kanaal dat als hefboomeffect voor onze bestaande huiseigenaren zal gaan werken”, aldus Bernd Muckenschnabel, bestuursvoorzitter van de NOVASOL Groep. “Deze toevoeging, één van de drie grotere overnames in de laatste zes maanden, versterkt onze positie als marktleider binnen de Europese markt van vakantiehuizenverhuur en is onderdeel van onze continue inspanningen om onze gasten de grootst mogelijke variatie in vakantie-ervaringen te kunnen aanbieden.”

Opgericht in 2011 heeft Wimdu zichzelf snel gevestigd en naam gemaakt waarmee het één van de grootste platformen is geworden voor particuliere accommodatie en appartementen in steden. Naast stadsappartementen in Rome tot appartementen in Mallorca en studio-appartementen in Parijs biedt Wimdu duizenden accommodaties in meer dan 100 landen aan en heeft de organisatie meer dan 1 miljoen geregistreerde gebruikers. Het merk Wimdu zal in de huidige vorm blijven voortbestaan. Klik hier voor informatie.

foto: Novasol.