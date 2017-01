NOVASOL wint Reisgraag Award 2017

Consument beoordeelt Beste Vakantiehuizenaanbieder met 8,2 score

NOVASOL heeft dit jaar de Reisgraag Award 2017 gewonnen voor beste reisorganisatie in de categorie Vakantiehuizen. De van origine Deense reisorganisatie kreeg van haar klanten een gemiddelde beoordeling van 8,2. “Fantastisch dat NOVASOL Vakantiehuizen deze Reisgraag Award heeft gewonnen”, aldus Frans Schoon, directeur van NOVASOL Benelux. “Het feit dat het hier een publieksprijs betreft waarbij juist de goedgekeurde ervaringen van de consument de doorslag geven, maakt voor ons deze uitverkiezing des te specialer. Wij beschouwen deze award dan ook als een erkenning van onze filosofie waarbij we kwaliteit, service en betrouwbaarheid als kernbegrippen hanteren. De Reisgraag Award is de enige publieksprijs in de reisbranche en wordt dit jaar voor de 6e keer uitgereikt. Er is dit jaar een recordaantal van maar liefst 10.000 reviews geschreven op Reisgraag.nl. Alleen de reviews die door de strenge keuring van de redactie heen komen dingen mee naar de titel ‘beste reisorganisatie’ of ‘beste bestemming’. “Het verhuren van particuliere vakantiehuizen is bewerkelijker dan men doorgaans vermoedt”, gaat Schoon verder. “Omdat wij zelf geen eigenaar zijn van de vakantiehuizen is het belangrijk dat onze gasten hun accommodatie in onberispelijke staat kunnen betrekken. Dat is het begin van een onvergetelijke vakantie ervaring waarvoor NOVASOL zich inspant. Met onze eigen lokale servicebureaus en wijdvertakte netwerk van servicepartners streven wij naar een continue serviceverbetering en proberen wij de verwachtingen van onze vakantiegasten waar te maken. Dat dit goed wordt gewaardeerd bewijzen de positieve reviews van onze vakantiegasten én het winnen van deze Reisgraag Award als prachtige kers op de taart. Wij zijn hier bijzonder trots op!” Klik hier voor informatie.