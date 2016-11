Noviteiten op voetstuk tijdens Recreatie Vakbeurs 2016

De jaarlijkse vakbeurs voor de verblijfsrecreatie in Hardenberg vindt dit jaar van 8 tot en met 10 november plaats. Tijdens deze dagen maken bezoekers kennis met maar liefst 6 nieuwe producten van Wecovi Service.

Verbeterd en vernieuwd assortiment

De noviteiten krijgen extra aandacht en staan letterlijk op een voetstuk in de stand. Zowel bij de gastensets als bij het inventaris zijn nieuwe producten toegevoegd. Denk aan producten voor in de sauna en bad/douche, voor kinderen, voor het scheiden van afval en voor comfortabel en fris slapen. Bij de ontwikkeling van deze artikelen is gekeken naar de marktpotentie, trends in de markt, comfort voor gasten en vernieuwing zodat de vakantiepark ondernemer ook daadwerkelijk het verschil kan blijven maken.

Actie

Tijdens de beurs profiteren bezoekers bovendien van 15% korting op de slaapkamerinventaris. Deze korting geldt ook op de nieuwe slaapkamerproducten. Bezoek de Wecovi Service stand in hal 4, stand nummer 418. Accountmanagers Kim Leussink en Frans van Delft staan voor de bezoekers klaar en adviseren hen graag over verhoging van de gastwaardering.

