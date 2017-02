Nu ook solliciteren via Snapchat in Nederland

Voor het eerst in Nederland kun je nu solliciteren via Snapchat. Animatiewerk.nl uit Assen en Groningen, zet dit medium in om nieuwe entertainers voor in haar animatieteams te werven. In Amerika en België zijn al enkele voorbeelden waarbij bedrijven nieuwe medewerkers laten solliciteren via Snapchat, in Nederland kan dat nu ook voor het eerst.

Binnen 20 seconden klaar

Snapchat is een supersnel medium waarmee je foto’s en korte video’s kunt sturen naar anderen. Deze beelden zijn éénmalig af te spelen door de ontvanger en worden dan automatisch verwijderd. Snapchat heeft in Nederland zo’n 2 miljoen actieve gebruikers, voornamelijk jongeren tussen 12 en 20 jaar. Dat aantal groeit dagelijks. Hoe het solliciteren werkt, legt Wendy Oude Veldhuis, eigenaar van Animatiewerk.nl uit: “Ieder jaar zoeken wij tientallen nieuwe medewerkers, om te werken als entertainer in één van onze animatieteams. Die vacatures zijn te vinden via onze website, posters, scholen en social media. Aan sollicitatiebrieven hebben we nog nooit gedaan. Op papier of in een gesprek kun je niet zien of iemand goed theater kan spelen of enthousiast een spel kan uitleggen. Iedereen die bij ons wil werken komt daarom op een trainingsweekend. Maar om de drempel nog iets lager te maken, kun je dus nu ook solliciteren via Snapchat. Snapchat werkt gemakkelijk en zo’n 80% van onze doelgroep is er te vinden. Een logische keuze dus eigenlijk. In twee Snaps van 10 seconden vertel je iets over jezelf en kunnen wij je een advies geven. We vertellen je of het zinvol is om je in te schrijven bij ons. We nemen mensen niet direct aan via Snapchat, maar we kunnen ze wel een goed advies geven op basis van zo’n korte video.”

Sollicitaties afnemen om 22.00 uur

Op Snapchat zijn nog maar weinig advertenties te zien en het is in Nederland nog niet ingericht op bedrijven. Omdat Snapchat niet is gebaseerd op het verkrijgen van zoveel mogelijk vrienden of likes, is het medium veel echter dan bijvoorbeeld Instagram. Oude Veldhuis: “Gebruikers laten elkaar zien wat ze aan het doen zijn in het dagelijkse leven, zonder het mooier te maken dan het is. Daarom is een sollicitatie via Snapchat ook veel leuker dan een brief of gesprek. Je kunt een video opnemen in je eigen omgeving, op je eigen manier. We hebben deze week al van alles voorbij zien komen, van carnaval tot katten en knuffels. Wij sturen sollicitanten ook direct antwoorden terug via deze weg. Gisteravond kwam er om 22.00 uur nog een video binnen. Die moet je dan dus ook beantwoorden. Dat is natuurlijk een beetje gek, maar wél echt. En het werd heel erg gewaardeerd door het meisje dat solliciteerde.”

Solliciteren in drie stappen

Omdat deze manier van solliciteren nieuw is, heeft Animatiewerk.nl een korte video gemaakt met instructies. Deze is te vinden opwww.animatiewerk.nl/snap. In het kort komt het hierop neer:

1. Zoek het bedrijf op, op Snapchat: Animatiewerk.nl

2. Stuur twee snap video’s:

* 1 waarop je jezelf voorstelt *

1 waarin je iets laat zien dat je leuk vindt

3. Je krijgt vanuit Animatiewerk.nl een advies terug.

Klik hier voor meer informatie.