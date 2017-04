Oad presenteert nieuw wagenpark

Op 21 juni vorig jaar werd in Italië een Oad bus gestolen. Een intensieve social media campagne zorgde ervoor dat de bus door Lisette Bodde werd gespot waarna zij onmiddellijk de politie inschakelde. Vandaag (14 april jl.) werd zij hiervoor in het zonnetje gezet en werd het vernieuwde wagenpark gepresenteerd. Lisette woont al vele jaren in de buurt van Verona en was te gast bij Oad. Frans Schuitemaker, directeur Oad: “Wij waren erg blij dat deze bus zo snel werd teruggevonden en zijn Lisette hiervoor enorm dankbaar. We hebben haar gevraagd of we deze bus naar haar mogen vernoemen en dat vond ze een heel leuk idee. Bovendien krijgt Lisette deze bus een dag tot haar beschikking.” Lisette heeft de bus omgedoopt tot de Lisette Bodde Bus.

Dagje uit voor de kinderen van KidzBase

Lisette bood de stichting KidzBase de bus aan voor een dagje uit naar De Efteling. De Stichting KidzBase heeft als doel om kinderen in Nederland te helpen, die niet de kans krijgen normaal op te groeien in hun eigen gezin. Deze kinderen wonen om die reden meestal in een woongroep of in een groot gezinshuis. Martin Frankort, initiatiefnemer van KidzBase, nam het dagje uit in ontvangst.

Nieuw wagenpark

Oad presenteerde tevens haar vernieuwde wagenpark met nieuwe touringcars. De acht nieuwe bussen werden in Nederland geproduceerd bij VDL Bus & Coach te Valkenswaard. De aandrijflijn is van DAF en voldoet aan de laatste milieueisen. Schuitemaker: “Het reizen als groep met de bus is het meest milieuvriendelijke vervoersmiddel dat er bestaat. Daarnaast kenmerken deze nieuwe VDL Futura touringcars zich door een dynamische vormgeving en brandstof besparende lichtgewichtconstructies. Voor de passagiers bieden ze bovendien optimaal comfort en zijn ze voorzien van de nieuwste veiligheidsopties.” Burgemeester Ellen Nauta van de gemeente Hof van Twente had de eer om deze bussen te dopen. Klik hier voor meer informatie.