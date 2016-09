OBB en de Dag van de Openbare Ruimte 2016

Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte, 28-29 september a.s., zal OBB weer present zijn. Ook dit jaar hebben we een kennisloket met een partner uit het werkveld. Dit jaar is dat de Speeltuinbende. De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met én zonder handicap. Zij zetten zich in voor speelplekken waar kinderen met én zonder handicap samen kunnen spelen. De bendeleiders zullen bij ons in de stand staan voor al uw vragen over het ‘samen spelen’.

OBB en de Speeltuinbende steunen elkaar van harte op verschillende manieren. Afgelopen jaar trokken OBB en de Speeltuinbende samen op bij het afstudeeronderzoek ‘Inclusive play, awareness and action through play-policy’ van Nick Althuizen. De resultaten van dit onderzoek zullen ook ter beschikking zijn in het TOTAAL-LOKET SPELEN. Het onderzoek geeft zicht op hoe het onderwerp ‘spelen met een handicap’ beter ingebed kan worden in het beleid en geeft daarnaast ook praktische tips voor de uitvoering ervan.De Speeltuinbende doet speciale rondgangen met de bende tijdens de door OBB georganiseerde KinderKlankBorden in beleidstrajecten. Participatie van deze doelgroep wordt nu vaak overgeslagen of is lastig te organiseren.

Iedere herfstvakantie organiseert OBB een huttenbouwweek. Hier wordt alleen met natuurlijke materialen gebouwd en er worden activiteiten aangeboden op het gebied van natuureducatie, biologische landbouw en ‘lekker vies worden’. Samen met de Speeltuinbende wordt dit evenement de komende jaren ook ingericht voor kinderen met een handicap. Kortom, er is een grote slag geslagen om het samen spelen meer op de kaart te krijgen. Kom langs bij het LOKET, stel u vragen en ga ermee aan de slag!

U vindt ons tijdens de Dag van de Openbare Ruimte stand 3.4.07.