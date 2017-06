Omzet Roompot Vakanties met ruim negen procent gegroeid

Marktleider verwelkomt voor het eerst meer dan twee miljoen gasten

Roompot Vakanties kende vorig jaar een omzetgroei van 9,3 procent naar 305 miljoen euro. De grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland realiseerde een EBITDA van 46 miljoen euro. Het aantal boekingen steeg met ruim 5 procent, van 478.000 naar 502.000, blijkt uit cijfers die Roompot Vakanties vandaag bekendmaakte.

Het Zeeuwse bedrijf verwelkomde afgelopen jaar ruim twee miljoen gasten, tezamen goed voor 10,2 miljoen overnachtingen. 67 procent van de gasten is afkomstig uit Nederland, 23 procent heeft de Duitse nationaliteit en 10 procent van de bezoekers komt uit België.

Restyling in volle gang

Roompot Vakanties werd in augustus 2016 overgenomen door de Franse participatiemaatschappij PAI Partners. Met de overname is Roompot Vakanties klaar voor een nieuwe stap, zo stelt CEO Jurgen van Cutsem: “Roompot gaat de komende jaren nog meer groeien, niet alleen kwantitatief, maar zeker ook kwalitatief. Eén van onze grootste ambities is de complete restyling en upgrade van verschillende parken. Daarvoor hebben we meer dan 30 miljoen euro uitgetrokken. Dit betekent een grootscheepse operatie die we gefaseerd onder de naam Roompot Living aan het uitvoeren zijn.” Inmiddels heeft Roompot Vakanties de eerste 450 gerestylede accommodaties opgeleverd. De complete operatie moet binnen vier jaar afgerond zijn.

Roompot Projects

Een andere succesvolle operatie is Roompot Projects, de projectontwikkelingstak die in het najaar van 2016 van start ging. Sinds de aankondiging is er een stormloop ontstaan op het aanbod van nieuwe vakantiewoningen aan de Zeeuwse kust. Inmiddels is ruim 70 procent van de vakantiewoningen, beachhouses en lodges in het nieuwste resort Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad in de eerste fase verkocht. Om die reden start binnen enkele weken de verkoop van de volgende fase. Ook in Breskens (Vakantiepark Zeebad) is de verkoop van de volgende nieuwbouwfase recent gestart.

Online boekingen

Het aantal boekingen passeerde vorig jaar voor het eerst in de ruim vijftigjarige geschiedenis van Roompot Vakanties het half miljoen. Dik 80 procent daarvan gebeurde online via het compleet gemoderniseerde boekingssysteem. De transitie naar een systeem dat zich meer richt op Conversie Ratio Optimalisatie, leverde afgelopen jaar duizenden extra reserveringen op.

Koos Konijn Foundation

Roompot Vakanties is vorig jaar maart gestart met de Koos Konijn Foundation. Roompot wil met dit initiatief gezinnen die geconfronteerd worden met bijvoorbeeld langdurige ziekte, lichamelijke beperkingen of financiële tegenslagen een zorgeloze vakantie bieden. Afgelopen jaar hebben 25 gezinnen kunnen genieten van een volledig verzorgd weekend of weekje weg. Roompot heeft het initiatief inmiddels uitgebreid. Op vakantiepark Weerterbergen is het eerste Koos Konijn Foundation Vakantiehuis geopend. Gezinnen kunnen hier 365 dagen per jaar genieten van een ontspannen vakantie.