Onderzoek Speel- en Beweegroutes van start

Met onderzoek aan de Wageningen Universiteit wordt gezocht naar inzicht rond speel- en beweegroutes. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag of de in Nederland aangelegde routes bijdragen aan gezondheid van kinderen en hun sociale interactie. Met behulp van het onderzoek wordt helder of dergelijke routes een bijdrage geven aan het buiten spelen en bewegen en of deze routes bijdragen aan aantrekkelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid evenals een goede sociale interactie in de wijk. Het project is bij de wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit aangevraagd door de Branchevereniging Spelen en Bewegen. De branchevereniging ziet dat buiten spelen voor kinderen steeds minder vanzelfsprekend is. De speel- en beweegplekken die een gemeente heeft zouden mogelijk beter ontsloten kunnen worden met dergelijke routes. Anne Koning, voorzitter van de Branchevereniging Spelen en Bewegen: “We zijn er trots op dat de Wageningen Universiteit dit onderzoek is gestart. We hopen er aanbevelingen over speelroutes uit af te leiden waarmee gemeenten de openbare ruimte optimaal kunnen inrichten voor spelen en bewegen.” Het onderzoek wordt begeleid door diverse wetenschappers van Wageningen Universiteit. Ook zijn er ervaringsdeskundigen opgenomen in de begeleidingscommissie, te weten: Jeroen Hoyng (kenniscentrum Sport), Christien Pieterse (GGD & JOGG), Daan Bleichrodt (IVN), Frank Hullman (Nijha) en Anne Koning (Branchevereniging Spelen en Bewegen). Het onderzoek duurt tot in 2018 en zal bestaan uit verschillende deelprojecten. Voor het project is een bedrag van 35.000 euro ter beschikking gesteld door Wageningen Universiteit. Als eerste onderzoeken studenten van het vak health settings (docent: Lenneke Vaandrager) een aantal bestaande speel- en beweegroutes. Klik hier voor meer informatie.