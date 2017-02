Ontbossing Amazone

Hivos en Greenpeace binden samen met inheemse groepen van het Amazone regenwoud de strijd aan tegen de verregaande ontbossing. Zij verbinden moderne technologieën zoals satellieten, drones en tablets met de eeuwenoude kennis van de boswachters van de Amazone; de inheemse bevolking. Het programma Alle ogen op de Amazone wordt mogelijk gemaakt door een geldbedrag van ruim 14,8 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Dit is bekendgemaakt tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré.

Bijzondere coalitie

Om de ontbossing te stoppen, is een bijzondere coalitie van milieuorganisaties, mensenrechtenorganisaties en de belangrijkste koepelorganisatie van inheemse volkeren in de Amazone (COICA) samengebracht. “Deze coalitie gaat ervoor zorgen dat inheemse gemeenschappen er niet langer alleen voor staan. Wij ondersteunen ze bij het vastleggen en beschermen van hun landrechten”, aldus Edwin Huizing, algemeen directeur van Hivos. “Via verbeterde satelliettechnologie en dronebeelden gemaakt door inheemse boswachters wordt de ontbossing snel en effectief in kaart gebracht. Met dit onomstotelijke bewijs kunnen inheemse groepen zelf actie ondernemen. De coalitie biedt ook bescherming aan inheemse activisten die gevaar lopen.”

In het vizier

Tegelijkertijd worden de internationale productieketens, die leiden van de Amazone tot aan de toonbank, blootgelegd. “Tegen bedrijven, investeerders en overheden die het bos vernietigen zeggen we: we zien je, we volgen je en we roepen je publiekelijk ter verantwoording.“ aldus Joris Thijssen, algemeen directeur van Greenpeace Nederland. “Zo onverschillig als de nieuwe Braziliaanse regering omgaat met het milieu en de rechten van de bevolking in dit gebied, zo standvastig zijn wij in de bescherming ervan.” Snelle actie is nodig want in de Amazone worden mens en milieu verdrukt als nooit tevoren. De jacht op de laatste natuurlijke rijkdommen, zoals hout, olie, mineralen en edelmetalen, is een enorme bedreiging voor onze planeet. Steeds meer wetenschappelijke studies tonen aan dat de inheemse gemeenschappen die in de bossen leven cruciaal zijn voor de duurzame bescherming van het regenwoud. Maar deze groepen hebben vaak niet de middelen, kennis en contacten om voor hun rechten op te komen en hun leefomgeving effectief te beschermen. Het programma Alle ogen op de Amazone gaat daar nu verandering in brengen. Met dank aan de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Klik hier voor meer informatie.