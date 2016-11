De ontknoping van het innovatieprogramma HollandCall nadert

Donderdagmiddag 1 december vindt het finale Meet & Match event plaats van HollandCall waarbij de 10 meest belovende startups met betrekking tot cultureel erfgoed hun ideeën pitchen en kans maken op 25.000 euro startkapitaal. HollandCall is hét innovatieprogramma van de provincie Noord-Holland waarmee ondernemers een succesvol product of dienst voor de cultureel-toeristische sector creëren. Het innovatieprogramma wordt dit jaar uitgevoerd door XL family.

Het thema van het Meet & Match event 2016 is (technologische) innovatie in de cultuur toeristische sector. Naast de pitches zal Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, een inspirerende presentatie verzorgen over het Virtual Reality project dat het mogelijk maakt de Gouden Eeuw in een virtuele omgeving te beleven. Daarnaast is er uitgebreide mogelijkheid om te netwerken en kennis te maken met de deelnemers. Aanwezigen bestaan uit regionale ondernemers, culturele instellingen, overheden en geïnteresseerden.

Amsterdam trekt steeds meer toeristen aan. Deze mensen blijven vaak alleen in Amsterdam en missen de vele culturele bezienswaardigheden in de rest van Noord-Holland. Denk aan de Stelling van Amsterdam, het unieke polderschap met haar vele stolpen en de statige buitenplaatsen. In Noord-Holland zijn nog teveel paden onbewandeld, verhalen ongelezen, gebouwen niet betreden en schilderijen niet bekeken. Om dit culturele erfgoed te laten herleven is de provincie Noord-Holland voor derde keer op zoek gegaan naar out-of-the-box-ideeën en nieuwe concepten die meer bezoekers trekken naar deze prachtige plekken.

Als gevolg van een online crowdsourcing campagne zijn er dit jaar 66 inzendingen ontvangen. Vervolgens heeft een jury de 20 beste inzendingen geselecteerd om in een tweedaags bootcamp de ideeën aan te scherpen en grote stappen te maken onder begeleiding van innovatie coaches en experts. Na afloop van de bootcamp selecteerden de coaches en experts de 10 finalisten die gaan strijden om het startkapitaal. In voorbereiding voor het Meet & Match event zijn de finalisten klaargestoomd door middel van een tweetal creatieve sessies waar de focus lag op storytelling, visualisatie en presenteren. Klik hier voor informatie.