Ontmoet Gardeluxe op de Dag van de Openbare Ruimte

Gardeluxe is een van de deelnemende bedrijven op de beursvloer voor producten en diensten omtrent straatmeubilair op 28 en 29 september in de Jaarbeurs Utrecht. Ons straatmeubilair doet mensen stilstaan, bij hun omgeving en bij elkaar. De klassieke modellen voldoen aan alle hedendaagse kwaliteitseisen; ons park- en straatmeubilair heeft een lange levensduur en is weerbestendig en onderhoudsarm. Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte adviseren wij u graag over onze collectie en de nieuwste ontwikkelingen. Een aantal modellen zijn te bezichtigen in onze stand zodat u direct kunt ‘proefzitten’ en Gardeluxe kunt ervaren. Behalve een divers aanbod aan producten en diensten is er een inspirerend lezingenprogramma om op de hoogte te blijven van de allerlaatste ontwikkelingen en trends.

Praktische informatie

28 en 29 september 2016, beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Jaarbeurs Hallen Utrecht 2, 3 en 4

Stand Gardeluxe 3.2.16