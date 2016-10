Ook úw sportgras kan groener

Nul gewasbescherming, minder bemesting en zuinig aan met water. De vraag is al lang niet meer waarom, maar hoe? Op welke manieren creëren we kansen en mogelijkheden voor een groener sportveldbeheer? U gaat het horen en zien op de 14e editie van de Nationale Grasdag op 1 februari a.s. in Stadion Galgenwaard, de thuishaven van FC Utrecht. Schrijf vandaag nog in op www.nationalegrasdag.nl, dan bent u in ieder geval verzekerd van deelname!

Dynamisch én interactief

Vanuit de vaste thema’s gras, bodem, bemesting, onderhoud en management presenteert Nationale Grasdag u een dynamische en interactieve masterclass rondom de Green Deal 2020. Hoe werkt u verantwoord en professioneel aan een groenere omgeving, zonder de kwaliteit en veiligheid van sportvelden in gevaar te brengen? Hoe stemt u planmatig en technisch beheer daarbij naadloos op elkaar af? En welke mogelijkheden zijn er om bijvoorbeeld strategisch te bemesten voor meer weerbaarheid en met welke botanische samenstelling creëert u nu eigenlijk de beste uitgangspositie voor een ‘groener’ veld. Nationale Grasdag komt met antwoorden, tips en adviezen.

Vernieuwde ambiance

Nationale Grasdag bundelt expertise en innovatie vanuit de advieswereld, het bedrijfsleven en onderwijs. Het plenaire programma vindt plaats in het onlangs totaal vernieuwde en stijlvolle hoofdgebouw van FC Utrecht en wordt afgewisseld met een indrukwekkend bezoek aan het stadionveld met medewerking van Jan Gijzen, de nieuwe Senior Groundsman van FC Utrecht, en Arno Harmsen van de Grasmeesters. Nationale Grasdag is de jaarlijkse studiedag voor een ieder die professioneel met voetbalgras van doen heeft. Het evenement is een initiatief van Limagrain Advanta, DCM, Kybys, HAS Hogeschool, Eurofins Agro en Bras Fijnaart met medewerking van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC).