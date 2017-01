Opbrengst taxusinzamelingsactie VHG

Afgelopen zomer vond onder het motto ‘VHG-hoveniers snoeien voor Leven’ de inzamelactie van taxussnoeisel plaats. Aan de actie namen ruim 100 VHG-hoveniers deel. Het uiteindelijke resultaat is dat er meer dan 255 kubieke meter aan taxussnoeisel is ingezameld. Daarmee kunnen 255 chemotherapieën worden geproduceerd. Daarnaast heeft het ingezamelde taxussnoeisel voor een geldbedrag van Euro 7.677,- opgebracht. VHG schenkt dit bedrag, namens de deelnemende bedrijven, aan de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). VHG-directeur Egbert Roozen overhandigde een cheque met dit bedrag aan Rien Schimmel van KiKa. Twee deelnemende hoveniersbedrijven hebben er voor gekozen om hun deel van de opbrengst te bestemmen voor een andere stichting op het gebied van kankerbestrijding. Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG: ‘Ik ben erg blij met het geweldige resultaat van de taxusinzamelactie en ongelofelijk trots op en dankbaar voor de inzet van de deelnemende bedrijven. We hebben samen onze schouders gezet onder de strijd tegen kanker. Ik hoop van harte, dat de door ons ingezamelde taxus meehelpt aan het bieden van perspectief op genezing voor mensen met kanker. Het bedrag dat het taxussnoeisel heeft opgeleverd, schenken we aan de Stichting Kinderen Kankervrij. Graag steunen wij daarmee het goede werk van deze stichting’. VHG is van plan om de actie ‘VHG-hoveniers snoeien voor leven’ ook in 2017 te voeren. Klik hier voor informatie